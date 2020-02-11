بعد أحمد حسن وزينب.. الموقف القانوني لانتشار "فيديوهات الأطفال"

ينحرف بعض الآباء والأمهات عن مسارهم الطبيعي في معاملة أطفالهم من تربيتهم وحسن معاملاتهم، ويستخدمونهم كسلعة تجارية، يتربحون من خلالها بداية من اليوتيبر "أحمد حسن وزوجته"، إلى ربة المنزل بمنطقة الهرم، التى استخدمت ابنها فى واقعة الانتقام من طليقها، لزواجه من أخرى، وسعى البعض منهم إلى تحويل "طفله" لسلعة تدر عليه مبلغاً مالياً، وآخرون من هواة الشهرة، ولزيادة أعداد المتابعين، والتكسُّب المادى جراء ذلك لاحقاً.

وكثيرًا ما طالب البعض بمحاسبة مرتكبى مثل هذه الأفعال الشنيعة، لردعهم ومنع تفشى السلوكيات السلبية المشابهة فى المجتمع، حيث ينص القانون الجنائى على عقوبات رادعة لكل من استخدم طفلاً فى حال تعرُّضه إلى القسوة والإهمال والتهميش، إلى جانب وضع المسؤولية كاملة على الوالدين، فى توفير سبل رعاية الطفل كلها.

الفقى: إذا وقع ضرر للطفل يجري تقديم الأب أو الأم إلى المحاكمة

وقال الدكتور عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن "التشريع والقانون لم يحسما واقعة استخدام الأطفال فى فيديوهات على مواقع التواصل، إلا إذا وقع ضرر للطفل فى هذه الحالة يجري تقديم الأب أو الأم أو الشخص إلى المحاكمة، وهذا بعد تحقيق من قبَل النيابة العامة، تثبت أن الأبوين استغلاه استغلالاً يشكل جريمة، أما إذا كان الفيديو مضمونه الترفيه أو إصدار مواهب، فلا عقاب".

شعبان سعيد: القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل

وأكد شعبان سعيد، المحامى بالنقض، أن "القانون يعاقب الأبوين فى حالة أن يكون هناك عمل ضار للطفل، ولا يكفى أن الأشخاص يروجون لفيديوهات وغرضهم الربح منها فى حالة إبراز صور أو فيديوهات، ويظهر جزء من أعضاء الطفل، لأن مثلها يتم حفظها لمدة سنوات على الشبكة العنكبوتية، ما يؤدى لضرر نفسى على الطفل".

وأكد "سعيد"، أن "وزارة الداخلية دورها تطبيق القانون، وضبط الجرائم المنافية للمصلحة العامة وللأشخاص، وهى إذا وجدت فيديو يتضمن مشاهد تؤثر على المجتمع، ومتضمناً بها أطفال يتم التحرك قانونياً ضدهم".

مصدر أمني: مباحث الإنترنت تتابع جميع الفيديوهات التى تبث من خلال مواقع التواصل

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وقال مصدر أمني، إن "مباحث الإنترنت وغرفة المتابعة تتابع جميع الفيديوهات التى تبث من خلال مواقع التواصل بأنواعها سواء (فيس بوك، إنستجرام، تويتر، تك توك، يوتيوب)، ويجري فحص تلك الفيديوهات، وتحرير محاضر ضد أصحابها، وتقديمهم إلى النيابة العامة".

وأشار المصدر، إلى أنه فى واقعة اليوتيبر أحمد حسن وزوجته، جرى التحرك ضدها بعد تلقى الشرطة بلاغاً من مجلس "الأمومة والطفولة" بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

والواقعة الثانية بتصوير ربة منزل لابنها، وهى تعتدى عليه بالضرب للانتقام من طليقها، حيث جرى ضبطها وإحالتها إلى النيابة، بدائرة قسم الهرم، موضحا أن "هناك آلاف الفيديوهات التى يجري الترويج لها من قبَل المواطنين بصحبة أطفالهم، ويكون مضمونها الترفيه أو الشهرة، وهذه الفيديوهات لا يجري المعاقبة عليها قانونياً".

وكان أشهر الفيديوهات، التى نشرها اليوتيوبر أحمد حسن، مقطع فيديو يجمعه بزوجته وابنته، فى طريقهما إلى الشهر العقارى، لتسلم شهادة ميلاد ابنتهما، معبرين عن سعادتهما بذلك، حيث قالت والدتها "زينب": "أنا فرحانة علشان هعرف أطعّمها بعد ما آخد الشهادة، وفرحانة أكتر إنى هعرف أسافر بيها زى ما وعدنى جوزى أحمد حسن".

ووصل عدد مشاهدات الفيديو، الذى جرى نشره تحت عنوان "أخيراً.. طلعنا شهادة ميلاد لبنتنا وأخدت حقنة التطعيم للمرة الأولى"، إلى 328 ألف مشاهدة بعد دقائق قليلة من عرضه.

ونشر "أحمد"، عدة فيديوهات لابنته منذ وصولها إلى الدنيا، بداية من داخل غرفة عمليات "الولادة"، كما كرر نشر عدة فيديوهات لها تحت مسمى "أول مرة ابنتنا ترضع من زينب".

كما نشر فيديو آخر، على مدار 21 دقيقة، ظهرا خلال حملهما لابنتهما بالتناوب، مطالبين الجمهور بالمزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والاشتراك فى القناة، ليوجه الأب رسالة إلى المشاهدين: "عايز اليوتيوب يتفاجئ من التفاعل، ولو مش هتعملوا اشتراك علشانى أنا وزينب اعملوا علشان إيلين"، مستمراً فى حملها وتقريب وجهها من الكاميرا لتستمر فى البكاء، حتى علّق: "إيلين مستاءة مش عارف ليه؟".

والفيديو الأخير، ظهرت "زينب"، فى فيديو آخر، وهى ترضع ابنتها صناعياً، فى ظل تحدث زوجها عن تقلص حجم "إيلين" منذ الولادة، ليحقق ذلك المقطع المصور ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة.