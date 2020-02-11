بالصور- شاهد إطلالة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان أسوان الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، على هامش افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي، فستانًا قصيرًا، باللون الأزرق البترولي، بأكمام طويلة.

وجاء الموديل بقصة ضيقة، و"high neck"، مزينًا بطيات ضيقة.​