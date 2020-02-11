محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
ارتدت الفنانة رانيا يوسف، على هامش افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي، فستانًا قصيرًا، باللون الأزرق البترولي، بأكمام طويلة.
وجاء الموديل بقصة ضيقة، و"high neck"، مزينًا بطيات ضيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- شاهد إطلالة رانيا يوسف في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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