تقي من السرطان.. 10 فوائد صحية للفراولة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تعد الفراولة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة القلب، وتحمي من أمراض الضغط والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان.. للمزيد اضغط هنا

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