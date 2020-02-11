بالأسود.. جومانا مراد تتألق في افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تألقت جومانا مراد، في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي للمرأة، وظهرت بفستان أسود من "Marialuciahohan" ومجوهرات من "piaget"، وشنطة من "Hermes"، وشعر "نبيل"، وماكياج مريم شكري ومهرائيل.

جومانا تشارك في فعاليات المهرجان كعضو لجنة تحكيم

تحدثت جومانا، عن المهرجان قائلة: "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فكرة خارج الصندوق، وإقامة فعالياته في مدينة أسوان زاده بريقا، نظرا لطبيعتها الخلابة، وطيبة أهلها، وحبهم الدائم لكل ضيوفهم، وابتسامتهم التي لا تنقطع، التي تشعرني بالسعادة، وهي من المدن المحببة لي".

وأضافت: "أنا أتابع المهرجان منذ دورته الأولى، وأشكر القائمين عليه، لأنهم يبذلون مجهودا كبيرا، وهذا العام وجهت لي الدعوة، للتواجد كعضو لجنة تحكيم، ووافقت لأنني أريد أن أشارك في دعم المهرجان، الذي يعرض أفلاما تعبر عن قضايا المرأة".

وقالت جومانا، عموما أحب جدا المشاركة في لجان التحكيم بالمهرجانات العربية، كما توليت من قبل رئاسة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي، وأهنئ الصديقة الغالية نيللي كريم علي تكريمها، لأنها فنانة موهوبة ومتطورة.

يذكر أن جومانا مراد، تعيش حالة من النشاط الفني، انتهت من مشاهدها في أول فيلم 3d مصري، وهو فيلم "يوم 13"، مع المخرج وائل عبدالله، وتدخل ماراثون دراما رمضان مع يسرا، بمسلسل "دهب عيرة".

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