لمياء بسيوني: تصديق السيسي على قانون النفقة عيد للأمهات

قالت لمياء بسيوني مؤسسة حملة "أمهات تصنع المستحيل لحل مشاكل المطلقات مع النفقة"، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي يقضي بحبس المتخلفين عن دفع النفقة، عيد للأمهات، وخطوة إلى الأمام، لكي يحصلن على حقوقهن.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "كنا نحصل على أحكام بمبلغ قليل للنفقة، ومع ذلك لم نكن نحصل عليها"، لافتةً إلى أن عدم تمتع الممتنعين عن سداد النفقات بالخدمات الحكومية "حاجة هايلة جدًا، يدوق شوية من اللي بيعمله في المطلقات".

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وتابعت: "الأم والطفل هما ضحايا الطلاق، وحياتها بتقف، وهو بيفتح بيت جديد، وبيعيش حياته، والمجتمع كله معاه، لكن هي بتشتغل شغلانة واتنين، وكل نوع نفقة بقضية كل سنة، زي النفقة التعليمية".

وأوضحت، أنه عندما تذهب الأمهات إلى المحاكم، فإنها لا تكون تقضي نزهة، المحكمة يعني قضايا وفلوس وأتعاب محامين وبهدلة وانتقالات، مشيرةً إلى أنه بالنسبة لمكان الحضانة، فإن المطلقات لا يتمكن من الحصول عليها، حيث أن الزوج يكتبها باسم أمه مثلًا، قبل إتمام إجراءات الطلاق.

وأتمت: "المجتمع كله بيقف مع الراجل، وبيقوله واحدة مشيت تيجي غيرها، لكن دايمًا بيقف ضد المطلقة".