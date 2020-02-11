الامارات | «دبي للمأكولات».. 18 يوماً تداعب الحواس

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمأكولات».. 18 يوماً تداعب الحواس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي، عاصمة فنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات خلال الفترة من 26 فبراير حتى 14 مارس مع برنامج حافل من الفعاليات والنشاطات المتنوعة.

ويشكل المهرجان، الذي تمتد فعالياته لتشمل أنحاء إمارة دبي، احتفالية رائعة تداعب الحواس، وتقدم تشكيلة واسعة من ألذ المأكولات التي تشتهر بها المطابخ العالمية، بما يناسب جميع الأذواق والميزانيات. وعلى مدى 18 يوماً من التجارب الاستثنائية، يسلط المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على التنوع الغني الذي تحفل به إمارة دبي من خلال باقة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، بما فيها الفعاليات السنوية التي حظيت بشعبية واسعة خلال الدورات السابقة: «أسبوع دبي للمطاعم»، «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، «جواهر دبي الخفية»، «رحلة في عالم المذاقات».

ويتيح المهرجان لزوار دبي وسكانها فرصة تجربة أطباق شعبية وتقليدية وجواهر خفية في شوارع المدينة النابضة بالحياة، إلى جانب الاستمتاع كذلك بمفاهيم وتجارب جديدة في عالم الطهي، وتنظيم سلسلة من دروس تعلم الطهي مع أمهر الطهاة، وفعالية «مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة». كما يستضيف المهرجان مجموعة من أشهر الطهاة في العالم، ومسابقات للطهي المباشر، والعديد من العروض الترويجية التي تقام في مراكز التسوق الكبرى في مختلف أنحاء المدينة، وغيرها الكثير من التجارب الرائعة، وكل ذلك خلال فترة المهرجان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «مع دخوله عامه السابع، يعد مهرجان دبي للمأكولات منصة رائعة لتسليط الضوء على التنوع الغني والفريد لثقافة ومشهد الطعام المتنامي في دبي، ويسهم المهرجان الذي اكتسب شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة في تعزيز وترسيخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي على خريطة السياحة العالمية».