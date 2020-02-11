الامارات | «سينما 7» 25 دقيقة أسبوعياً لمحبي الفن السابع

شكرا لقرائتكم خبر عن «سينما 7» 25 دقيقة أسبوعياً لمحبي الفن السابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل برنامج «سينما 7»، على قناة تلفزيون الشارقة، في موسمه العاشر، ليعرض لمحبي الفن السابع من الكبار والصغار، وعلى مدى 25 دقيقة، أهم الأحداث السينمائية على الساحات العالمية والعربية والمحلية، ويقدم لهم كل ما هو جديد في عالم السينما، عبر مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تستخدم تقنيات وأساليب إخراجية حديثة تتناغم مع محتوى البرنامج، وتوفر عنصري الإبهار والتشويق للمشاهد.

ويعرض البرنامج كل يوم خميس، في تمام الساعة 9:30 مساءً، أحدث الأفلام المميزة التي يقدمها أبرز وألمع نجوم هوليوود وبوليوود والنجوم العرب، على اختلاف نوعيتها، سوا كانت درامية أو بوليسية أو فنتازية أو فكاهية، وغيرها العديد من الأعمال السينمائية التي تتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية، إضافة إلى عرض أفلام الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، التي ترضي شغف الأطفال وتطلعهم على عالم السينما، التي تجذب الكبار أيضاً، بفضل المؤثرات البصرية التي تعتمد عليها.

ويقدم البرنامج للمشاهدين عبر حلقاته المتنوعة، تقارير ولقاءات حصرية مع ألمع نجوم شباك التذاكر العالمية وصنّاع الأفلام، من خلال تصوير كواليس أعمالهم الحديثة، ورصد تجاربهم وأسرار نجاح أفلامهم التي تعرض في دور السينما، إضافة إلى استطلاع آراء مشاهير الفن السابع على السجادة الحمراء، لتعريف الجمهور بشخصياتهم على أرض الواقع، والتعرف إلى أهم وآخر أعمالهم السينمائية.

ويواكب «سينما 7»، الذي تقدمه علياء المنصوري، وتُعدّه منى عبداللطيف، وتخرجه منى عبدالعزيز، وتُشرف عليه عايدة بطي، أهم المهرجانات العربية والعالمية، منها أكبر مهرجان في هوليوود «الأوسكار»، ويسلط الضوء على أبرز الأعمال التي تنال جوائز بمختلف المهرجانات والفعاليات، التي تنظم على مستوى العالم.