الامارات | أطفال وفضاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى وفد البرلمان العربي للطفل في أول برامجه العلمية خلال فترة تواجدهم بالدولة، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي في استقبال في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، اللذين قاما بالإجابة عن أسئلتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالرحلة إلى الفضاء والشعور المصاحب لها، إضافة إلى أهمية هذا الإنجاز بالنسبة للإمارات والوطن العربي والعالم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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