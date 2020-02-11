الامارات | 119 ألف زائر لـ «أيام الشندغة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 119 ألف زائر لـ «أيام الشندغة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الستار على فعاليات النسخة الأولى من «أيام الشندغة»، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث اجتذبت الاحتفالية الثقافية التي احتضنها حي الشندغة التاريخي أعداداً كبيرة من الزائرين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، توافدوا إليها من شتى أنحاء الإمارات، لتأخذهم في رحلة فريدة لاستكشاف إرث الماضي وسحره بقالب تفاعلي حديث، ضمن مهرجان دبي للتسوّق في موسمه الـ25.

واستقبلت «أيام الشندغة» زوّارها بمجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية الفريدة، التي جرى اختيارها بعناية فائقة، إضافة إلى المتاحف الموجودة بالمنطقة التي أثرت تجربة الزائرين، مثل: متحف العطور ومتحف خور دبي (نشأة مدينة) ومركز الوثائق التاريخية ومتحف ساروق الحديد، متيحة فضاءً اجتماعياً ترفيهياً ثقافياً تتلاقى في رحابه الأسر مع أبنائها لقضاء أوقات حافلة بالمعارف والترفيه.

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وشهدت «أيام الشندغة»، التي تزامنت مع فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، الذي يحتفل بيوبيله الفضي هذا العام، تجاوباً جماهيرياً لافتاً من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين عبّروا في استبيان ميداني أجرته «دبي للثقافة»، عن قضائهم أوقاتاً حافلة بالمعارف والترفيه، أدخلت السعادة إلى قلوبهم وقلوب أطفالهم عبر المجموعة الغنية من البرامج والأنشطة التي زخرت بها الفعاليات. وأظهرت نتائج الاستبيان أن نسبة رضا وسعادة الزائرين وصلت إلى 97%.

وتفعيلاً لدور الهيئة في تحفيز المواهب الثقافية بالدولة، وخلق المنصات الإبداعية التي تبرز منتجهم الإبداعي الثقافي، استقطب هذا الحدث الثقافي الرائد أكثر من 119 ألف زائر استمتعوا بالبرامج الغنية التي أتاحها لهم عبر مشاركة 20 فناناً ومبدعاً ثقافياً، و82 نشاطاً مسرحياً، و23 عرضاً للموسيقى والضوء، والعديد من ورش العمل الهادفة التي شهدت مشاركة 3970 زائراً.

• حدث ثقافي نوعي ضمن «دبي للتسوّق».