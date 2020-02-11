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الامارات | 16 مليون قطعة فنية في متحف واحد في سياتل

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون قطعة فنية في متحف واحد في سياتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشتهر الساحل الأميركي للولايات المتحدة الأميركية بفنه وثقافته، وهذا ينطبق بشكل خاص على سياتل، حيث خضع، أخيراً، للتجديد اثنان من أكثر المتاحف المثيرة للاهتمام في المدينة .

وأعيد العام الماضي افتتاح متحف بيرك للتاريخ الطبيعي والثقافة، الذي يعرض نحو 16 مليون قطعة فنية، بعد تجديده.

وهذا الأسبوع فتح متحف الفن الآسيوي أبوابه مجدداً بعد عامين من التجديدات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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