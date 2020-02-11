الامارات | 16 مليون قطعة فنية في متحف واحد في سياتل

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون قطعة فنية في متحف واحد في سياتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشتهر الساحل الأميركي للولايات المتحدة الأميركية بفنه وثقافته، وهذا ينطبق بشكل خاص على سياتل، حيث خضع، أخيراً، للتجديد اثنان من أكثر المتاحف المثيرة للاهتمام في المدينة .

وأعيد العام الماضي افتتاح متحف بيرك للتاريخ الطبيعي والثقافة، الذي يعرض نحو 16 مليون قطعة فنية، بعد تجديده.

وهذا الأسبوع فتح متحف الفن الآسيوي أبوابه مجدداً بعد عامين من التجديدات.