الامارات | آمال ماهر تصوّر «ماتسبنيش» في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تصوّر «ماتسبنيش» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت الفنانة آمال ماهر في العاصمة الفرنسية باريس تصوير أحدث أغنياتها بعنوان «ماتسبنيش»، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع يوم الحب، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية بالتعاون مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

كما تواصل آمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة يوم الحب»، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الفنانين تامر عاشور وماجد المهندس.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر طرح في يناير 2019 بعنوان «أصل الأحساس»، من إنتاج شركة «فيولين»، وضم 16 أغنية.