الامارات | الفراعنة أرسلوا قصائد الحب إلى القبور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال آثاريون ومؤرخون إن الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات الإنسانية احتراماً وتكريماً للمرأة، حيث احتوت برديات مصرية قديمة على الكثير من نصوص وقصائد الحب والغزل. وكشفت دراسة مصرية أن الرسوم والنقوش تؤكد أن المصري القديم كان مخلصاً لزوجته، وحرص على أن يرسل لها رسائل الحب والغرام حتى بعد موتها. ووفق الدراسة، كان الرجل يرسل الرسائل لقبر زوجته، ويؤكد لها أنها باقية في قلبه، وأن قلبه لن يسكنه أحد سواها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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