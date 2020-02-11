الامارات | رحيل ميريلا فريني أشهر مغنية أوبرا في القرن الـ20

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل ميريلا فريني أشهر مغنية أوبرا في القرن الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مغنية السوبرانو الإيطالية الشهيرة ميريلا فريني، عن عمر ناهز 84 عاماً، حسبما أعلن جيان كالرلو موتساريلي عمدة بلدة مودينا، مسقط رأس الفنانة الراحلة التي تعد أشهر مغنية أوبرا في القرن العشرين.

وكتب موتساريلي عبر «فيس بوك»: «خسرت مودينا والعالم ميريلا فريني. لقد رحل عنا صوت رائع لمودينا، وامرأة وفنانة وصديقة». وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، توفيت فريني في منزلها بعد صراع طويل مع المرض.