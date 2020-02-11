شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل ميريلا فريني أشهر مغنية أوبرا في القرن الـ20 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مغنية السوبرانو الإيطالية الشهيرة ميريلا فريني، عن عمر ناهز 84 عاماً، حسبما أعلن جيان كالرلو موتساريلي عمدة بلدة مودينا، مسقط رأس الفنانة الراحلة التي تعد أشهر مغنية أوبرا في القرن العشرين.
وكتب موتساريلي عبر «فيس بوك»: «خسرت مودينا والعالم ميريلا فريني. لقد رحل عنا صوت رائع لمودينا، وامرأة وفنانة وصديقة». وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، توفيت فريني في منزلها بعد صراع طويل مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رحيل ميريلا فريني أشهر مغنية أوبرا في القرن الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.