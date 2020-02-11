الامارات | فريق شرطة دبي A يحرز المركز الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شرطة دبي A يحرز المركز الأول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات اليوم الثاني من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مسابقة الهجوم السريع، حيث حافظ فريق شرطة دبي A على تقدمه لليوم الثاني على التوالي، محققاً المركز الأول في المسابقة، بعد أن اجتاز مسار الهجوم في زمن وقدره 2:02:72 دقيقة، وجاء فريق RYS الأمن الوطني الروسي في المركز الثاني، محققاً زمن وقدره 2:06:70 دقيقة، فيما حصل فريق روس الروسي على المركز الثالث بزمن وقدره 2:08:29 دقيقة.
وحصل فريق شرطة دبي A على المركز الأول، والجائزة بقيمة 5000 دولار، فيما حصل فريق RYS الأمن الوطني الروسي على المركز الثاني والجائزة بقيمة 3000 دولار، فيما ذهب المركز الثالث إلى فريق روس الروسي، وحصل على جائزة بقيمة 2000 دولار.
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