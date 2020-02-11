الامارات | محمد بن راشد وسيف بن زايد يشهدان «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سوات»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وسيف بن زايد يشهدان «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سوات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأجهزة الشرطية والأمنية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتوازي مع احترام كرامات الناس وحفظ حقوق الإنسان وحمايته من كل التعديات أو الظلم الذي قد يقع عليه، كي تسود العدالة والمساواة في أوساط مجتمعنا والمجتمعات الأخرى.

جاء ذلك خلال فعالية «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سوات» الذي شهد جانباً منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، وتنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في منطقة الروية في دبي، خلال الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأدى عدد من الفرق الشرطية العربية والأجنبية تجربة عملية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والحضور، عكست المهارة البدنية والخبرة والحضور السريع للأفراد المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب، وإنقاذ المصابين في العملية، والقضاء على العناصر الإرهابية خلال زمن قياسي.

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وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي يحرص على تنظيم واستضافة هذا التحدي للسنة الثانية على التوالي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل صقل مواهب وخبرات عناصر الشرطة في دولة الإمارات، وتوفير الفرص اللازمة لهؤلاء العناصر في أجهزتنا الشرطية للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الفعالية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والقائد العام لشرطة دبي المشرف الرئيسي على تنظيم الحدث اللواء عبدالله خليفة المري، الذي يشارك فيه 46 فريقاً شرطياً من 26 دولة عربية وأجنبية بما فيها دولة الإمارات.

كما حضر الفعالية مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، وعدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة والدول المشاركة.