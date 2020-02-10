الشغف يعود مع الـ55.. "سعاد" تبدأ حياة جديدة بالمشغولات اليدوية

"سعادة".. هو اسم المشروع الذي بدأته، سعاد لتكمل شغفها، بعد سن الـ55 أعادت سعاد الخفيف اكتشاف نفسها، ومتابعة أحلامها، التى طالما تمنت تحقيقها، فأسست مشروعا للحلي اليدوية أطلقت عليه "سعادة".

"تزوجت بعد تخرجى فى كلية البنات جامعة عين شمس مباشرة، وأنجبت أبنائى واحدا تلو الآخر، ومع المسئوليات الأسرية الضخمة نسيت أحلامى، سواء فى الترجمة أو صناعة الحلى والمشغولات اليدوية".

"سعاد"، التى قررت بعد تخرج أبنائها العودة إلى ساحة الدراسة لمتابعة شغفها، وحصلت على دبلومة فى الترجمة من الجامعة الأمريكية بتفوق، ثم بدأت التدريب على المشغولات اليدوية.

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واضافت: "أشعر أن الله كان يختبر صبرى ومدى حرصى على حلمى، فقد تعرّض والدى ووالدتى لأمراض مزمنة، بالإضافة إلى والدَى زوجى، وكنت حريصة على رعايتهم لسنوات، وقتها كان الأمر مؤلماً أن أراهم فى تلك الحالة حتى وفاتهم، وكانت النتيجة اكتئاباً قررت مواجهته بمشروع سعادة".

بدأت مشروعها منذ أربع سنوات، وتوسعت فيه مؤخرا من خلال المشاركة فى البازارات: "علمتنى إحدى الصديقات الأساسيات الخاصة بهذه الصناعة، ومن وقتها وأنا أطور نفسى، حتى وصلت مشغولاتى للخارج مثل سويسرا، واخترت اسم سعادة لأننى أريد أن أهب السعادة للآخرين".

تستمتع "سعاد" بعملها، بمشاركة أحفادها معها، فى الذهاب إلى البازارات، أحدهم يبلغ من العمر 10 سنوات، يتعلم منها أصول الصناعة، ويجلس معها وهى تصنع الحلي، سواء من الفضة أو أى معدن آخر.

بينما حفيدها الذى يبلغ 6 سنوات، يحضر معها المعارض التى تشارك فيها: "أرى الدهشة فى عيون الناس، يندهشون من الجدة التى عادت إلى العمل لتحقيق ذاتها".