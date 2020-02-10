سحر الجعارة: الراجل خاين بالفطرة وبيحب التعدد

عددت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة مواصفات الرجل الخائن لزوجته، قائلة إن الرجل الخائن يتسم بالأنانية والكذب، "المرأة التي تدخل في حياة رجل خائن بالضرورة مخدوعة"، لافتة إلى أن الرجل يخون بالفطرة ويحب التعدد.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، "الراجل الخاين مالتي سيستم، بيقدر يغني لكل واحدة أغنية اللي هي عاوزاها، بيقدر يبقى أب كويس أوي وملتزم بالولاد وملتزم بالبيت ومتلزم بالأسرة وفي نفس الوقت حبيب أو عشيق مخلص".

وتابعت: "الراجل بطبعه متعدد، محدش يقول الست نكدية، أصل الست قصرت، الست لها حقوق ومن حقوقها الأولانية الحقوق المعنوية أنه ميجرحش كرامتها وميخونهاش وميطلعش من بيتها ينام في بيت تاني".