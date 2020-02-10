شاهد الصور الأولى لاستقبال مهنئي محمد صلاح بمولودته "كيان"

حصلت "الوطن" على أول صور من داخل مكان استقبال مهنئي الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي، على مولودته "كيان"، وتتضمن الهداية شيكولاتة ومسك.

وكان صلاح رزق بمولودة يوم السبت الماضي، وأطلق عليها اسم "كيان"، وذلك عقب مرور 5 سنوات على ولادة ابنته "مكة".

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وتعم الفرحة على أهالي قرية الفرعون "نجريج"، حيث تتواجد ووالدته ووالده، وشقيقه، بينما سافرت حماته وشقيقة زوجته، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، في يناير الماضي، لحضور عملية الولادة، والاعتناء بـ"ماجي"، في ظل فرحة عارمة بين أفراد عائلة الدولي المصري بالمولدة الجديدة.