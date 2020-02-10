إطلالات أيقونية قدّمها مصممون عرب في الأوسكار منها الخاصة بـ "آفا دوفيرني"

من الصعب أن نتحدّث عن حفل الأوسكار دون أن نذكر الإطلالات الأنيقة لنجماته على البساط الأحمر، ودون أن نتذكر التصاميم الأيقونية التي قدّمها المصممون العرب للنجمات العالميات في السنوات الماضية. وبانتظار ما سيقدمونه في حفل أوسكار 2020 الذي سيقام يوم الأحد المقبل، استعيدوا معنا 10 إطلالات وقّعها مصممون عرب وما زالت حاضرة في ذاكرة حفل الأوسكار.

- تُعتبر إطلالة النجمة أنجيلينا جولي في حفل أوسكار 2014 من الإطلالات الأيقونيّة الحاضرة بقوة في ذاكرة هذا الحفل. فقد وصلت جولي برفقة زوجها براد بيت حينها، على البساط الأحمر للحفل وهي ترتدي تصميماً باللون الذهبي حمل توقيع دار Elie Saab لفت الأنظار إلى أناقتها العصرية التي عمدت العديد من السيدات إلى تقليدها بعد ذلك.

- الإطلالة الأشهر على الإطلاق التي حملت توقيعاً عربياً على البساط الأحمر لحفل الأوسكار تخصّ النجمة هالي بيري التي نالت جائزة أوسكار في العام 2002 وهي ترتدي ثوباً مميزاً من حيث التصميم حمل توقيع دار Elie Saab.

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- من أجمل ما ارتدته النجمة مايلي سايروس كان هذا الثوب الذي تزيّنه بتلات الأزهار وحمل توقيع دار Zuhair Murad. وهي اختارته للظهور به في حفل أوسكار 2009.

- تألّقت النجمة ميلا كونيس بإطلالة بلون اللافندر حملت توقيع دار Elie Saab. وقد ظهرت بها في حفل أوسكار 2011.

- اعتمدت النجمة كيلي أوزبورن ثوباً أسود تألّقت به على البساط الأحمر لحفل أوسكار 2013. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Tony Ward.

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- تألّقت النجمة كاثرين زيتا جونز في حفل أوسكار العام 2013 بثوب ذهبيّ فاخر حمل توقيع دار Zuhair Murad.

- من الإطلالات التي طبعت حفل الأوسكار نذكر إطلالة لايدي غاغا التي حملت توقيع دار Alaia والتي ارتدتها في العام 2015. وهي تألّفت من ثوب أبيض ترافق مع قفازات جلديّة حمراء.

- تألّقت النجمة آفا دوفيرني في حفل أوسكار 2017 بثوب من الدانتيل الرمادي الفاخر حمل توقيع دار Ashi Studio السعوديّة.

- اعتمدت الممثلة البريطانيّة هيلين ميرين ثوباً أزرق جمع بين الأناقة والبساطة لحضور حفل أوسكار 2018. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Reem Acra.

- تألّقت النجمة ميشال يوو بثوب فاخر تزيّن بالتطريزات الذهبيّة والفضيّة على البساط الأحمر لحفل أوسكار 2019. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Elie Saab.

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