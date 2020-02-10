محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تتعرض اليدين للكثير من البكتيريا والجراثيم بسبب لمس العديد من الأسطح يوميًا، وربما تسبب مشكلات صحية حال وضع اليد غير النظيفة على الفم أو العين أو الأنف.. للمزيد اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أشياء نلمسها يوميًا تحوي آلاف الجراثيم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.