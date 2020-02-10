المصممون العرب يوقعون أجمل اطلالات النجمات في حفلات الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:42 مساءً - أُقيم مساء أمس الأحد ٩ فبراير حفل توزيع الأوسكار Oscars 2020 وتلاه عدد من المناسبات والاحتفالات مثل حفلي Vanity Fair، وElton John السنويان، وقد رصدنا في هذه المناسبات اطلالات رائعة للنجمات حملت توقيع كُبرى دور الأزياء العالمية كما لفتتنا بالمقابل البصمة العربية التي وقعّت أيضاَ أجمل اطلالات النجمات على السجادة الحمراء واليك التفاصيل.





يسرا متألقة في فستان باللون الأبيض من زهير مراد:

يسرا في فستان باللون الأبيض من زهير مراد



أطلّت النجمة العربية يسرا على السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars 2020 في فستان مميز من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 مستوحى من عصر الفراعنة باللونين الأبيض السكري والذهبي، قصته أنيقة ولاسيما من ناحية الأكمام الطويلة ومنطقة الصدر المطرزة بالترتر الذهبي، وكانت قد اختارت معه حقيبة كلاتش أنيقة ومجوهرات ماسية.



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ديان كروغر في فستان باللون الفضي من ايلي صعب:

ديان كروغر في فستان باللون الفضي من ايلي صعب





تألقت النجمة ديان كروغر Diane Kruger المعروفة بإطلالاتها الرائعة في فستان باللون الفضي البراق من ايلي صعب Elie Saab بقصة الكتف الواحد الأنيقة والعصرية في آن واحد، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللونين الفضي والأسود وسوار ماسي ناعم.

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كريستي تيغن في فستان من جورج حبيقة:

كريستي تيغن في فستان أزرق من جورج حبيقة





اطلالة جمعت بين الجرأة والأنوثة اعتمدتها كريستي تيغن Chrissy Teigen وكانت عبارة عن فستان سهرة من قماش الموسلين المرهف باللون الأزرق التركواز، قصته منسدلة ومزين بحزام معدني رفيع عند منطقة الخصر وله فتحة طويلة على الساق، نسقت معه حقيبة كلاتش من نفس اللون وصندل فضي كعب عال.



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كات سادلر في فستان أصفر من مرمر حليم:

كات سادلر في فستان أصفر من مرمر حليم



المذيعة كات سادلر Catt Sadler تألقت في اطلالة مشرقة اختارتها من مرمر حليم Marmar Halim وكانت عبارة عن فستان سهرة من قماش التول باللون الأصفر، بقصة مميزة من الأعلى مع تنورة كلوش طويلة وقد نسقت معه حقيبة كلاتش متدرجة الألوان وأقراط بارزة باللون البرتقالي.



بصمة عربية واضحة في حفلات الأوسكار Oscars 2020 شاهدي أجمل التصاميم التي وقعها مصممي الأزياء العرب واختاري الاطلالة الأجمل برأيك.

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