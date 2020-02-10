كيفية تنسيق البوتس بطرق مختلفة

البوتس يُعتبر من بين أبرز التصاميم المهمّة في الشتاء. بكلّ أشكاله، مسطّح أم ذي الكعب العالي، تستطيعين تنسيق البوتس ليتماشى مع كل الملابس وكلّ الإطلالات سواء الكاجوال، الكاجوال شيك أو غيرها. يكفي أن تعتمديه بالطريقة الأنسب لكي تحصلي على الستايل الذي تريدينه.، نقدّم لكِ 3 طرق مختلفة لتنسيق كل من حذاء الـCombat وحذاء الـCowboy، مع ملابسكِ، بطريقة مواكبة لصيحات الموضة. هذه التنسيقات ستمنحكِ لوكاً متجدّداً ومختلفاً في كلّ مرّة. اعتمديها في الجامعة، العمل، شوبيغ، غداء مع الأصدقاء، عشاء مع الشريك...

كيفية تنسيق بوتس الـCombat

حذاء ذو طابع شبابي وعصري في الوقت عينه. برز بقوّة هذا الخريف على منصات عروض العديد من دور الأزياء، إذ رصدناه بألوان وأشكال متعددة.

اللوك الأول:

للحصول على لوك مريح وستايلش في الوقت عينه، نسّقي حذاء الـCombat المسطّح مع سروال جينز ذي خصر عالٍ وقميص حريري. كمّلي هذا اللوك بحزام رفيع للمسة عصريّة ومتجدّدة ولا تنسي إضافة الأكسسوارات الملفتة إلى هذا اللوك مثل أقراط كبيرة للمسة مرحة ومنعشة.

اللوك الثاني:

تمتّعي بإطلالة شبابية وعصرية في الوقت عينه. قومي بتنسيق هودي واسعة ذات لون قوي مثل الأحمر مع سروال جلدي ضيّق وانتعلي البوتس. اتركي شعركِ منسدلاً، لكن زيّنيه بعصبة رأس.



اللوك الثالث:

لا تترددي في اعتماد حذاء الـCombat في إطلالتكِ الكاجوال شيك. نسّقيه مع تنورة ميدي ذات طيّات وبلوزة ذات ياقة عالية. من المعلوم أن تسريحة الشعر المرتفعة تليق بهذه الياقة، لذا لا تتردّدي باللجوء إلى تسريحة شعر ذيل الحصان مثلاً! كمّلي هذا اللوك بأقراط ملفتة من المفضّل أن تكون كبيرة.

كيفية تنسيق بوتس الـCowboy

حذاء الكاوبوي أو بوتس رعاة البقر هو واحد من بين التصاميم الرائجة لخريف وشتاء 2021-2020. ستجدين هذا الشوز لدى مختلف الدور العالميّة بقصّات وتدرّجات عدّة. قد تلاحظين أنّ هذا الشكل من الأحذية بعيداً عن أسلوبكِ ولا يحاكي ذوقكِ، لكنّكِ وإن قرّرتِ تبنّي هذه الصيحة فستلاحظين أنّه واحد من الموديلات التي تتماشى مع مختلف ملابسكِ.

Advertisements

اللوك الأول:

هذه الإطلالة مناسبة لكِ إن كنتِ تريدين الحصول على لوك كاجوال شيك. نسّقي قميص كاجوال مع سروال رسمي من القماش وانتعلي معهما بوتس رعاة البقر. اعتمديه بطريقة عصرية من خلال وضع السروال تحت البوتس، كما هو رائج. زيّني إطلالتكِ بحزام متوسّط العرض ولا تنسي إضافة الأكسسوارات مثل دبابيس الشعر المرصّعة بحبيبات اللؤلؤ.

اللوك الثاني:

تمتّعي بإطلالة عصرية ذات نفحة فرنسية من خلال تنسيق هذا الموديل من البوتس مع سروال جينز واسع Culotte وتوب ذات أكمام قصيرة وياقة عالية. كما ذكرنا أعلاه، تسريحة الشعر المرتفعة هي أكثر ما يليق بهذه الياقة، لذلك اعتمدي تسيحة الضفيرة مثلاً. كمّلي هذا اللوك بأقراط ملوّنة.

اللوك الثالث:

للوكاتكِ المسائية غير الرسمية، انتعلي حذاء رعاة البقر مع فستان حريري بطول الركبة ونسّقي معهما بليزر مطبّعة بنقشات رائجة مثل نقشة المربّعات. اتركي شعركِ منسدلاً وكمّلي لوككِ بأقراط برّاقة ملفتة للنظر.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على أصول وقواعد اتيكيت المشي بالكعب العالي

مجموعة "فندي" لربيع وصيف 2020 تُطلق أجدد صيحات الموضة العملية