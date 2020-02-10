جواهر الكويتية تهاجم رواد التواصل بسبب السرطان: اتقوا الله أنا عندي عيال

عقب أيام قليلة من إعلان الفنانة الكويتية جواهر، عن إصابتها بسرطان الدماغ، الذي كشفت عنه عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

تحدثت "جواهر" مع صحيفة الأنباء الكويتية، لتعبر عن استيائها من تداول الأنباء عن حالتها الخطيرة، فهي الآن تتلقى العلاج في أحد مستشفيات لندن، ووصفت الأحاديث المتداولة حول تدهور حالتها الصحية بـ"الكذب" والافتراء على تشخيص حالتها المرضية.

ووجهت "جواهر" رسالتها قائلة: "اللهم لك الحمد بلشت العلاج وأموري بخير دام ربي معاي بس انصدمت من اللي يكتبونه عني إني في حالة خطرة، اسم الله علي، أهلي وعيالي خافوا علي من اللي كتبوا عني، اتقوا الله فيما تقولونه عن حالتي المرضية أنا عندي عيال وأهل، لا تهولون باللي تكتبونه لأن حرام أهلي وعيالي يقرون مثل هالشي ويخترعون وأنا الحمد لله موكلة أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شي وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي لي لأن ربي اذا حب عبده ابتلاه وما اطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه".

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وكانت الفنانة الكويتية جواهر، أعلنت خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات"، عن إصابتها بمرض السرطان، ونشرت صورة تتضمن أسماء مرضى سابقين جرى شفائهم، مُعلقة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".