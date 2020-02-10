مي وميار الغيطي في جلسة تصوير "أسود في أسود".. ومتابعون: "كيوت أوي"

جلسة تصوير جديدة خضع لها الفنانتان مي وميار الغيطي، وظهرتا من خلالها بمظهر مختلف.

وارتدت الفنانتان ملابس سوداء، وتميزت الجلسة بوضع مكياج أسود ثقيل حول العينين، كما أنهما تركتا الشعر منسدلًا على أكتفافهن.

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وعلقت الفنانة ميار الغيطي، التي نشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "إذ كنت تعبث مع الأخت الكبرى، فهناك دائمًا أخت أصغر أكثر جنونًا.. بحبك".

ولاقت جلسة التصوير تفاعلا من المتابعين: "ربنا يخليكم لبعض"، "منورين والله"، "كيوت أوي"، "زي القمر".

وكانت الفنانة ميار الغيطي، احتفلت بخطوبتها في شهر يوليو الماضي، ونشرت صور من حفل خطوبتها عبر حسابها على إنستجرام.