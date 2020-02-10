"أيقونة جمال".. 10 مشاهير "جننهم" فستان يسرا في حفل أوسكار (صور)

بفستان أبيض، مزين بنقوش فرعونية ذهبية اللون، خطفت الفنانة يسرا الأنظار إليها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، الذي انطلق فجر اليوم، وسط إعجاب واسع من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

ويرصد "هُن" أبرز المشاهير الذين أبدوا إعجابهم بفستان يسرا، خلال الفقرات التالية

مايا دياب

وعلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على منشورين للفنانة يسرا، قائلة: "قلبي"، كما وصفتها باللغة الإنجليزية بـ"الملكة".

إسعاد يونس

شاركت الإعلامية إسعاد يونس، عبر إنستجرام، صورة الفنانة يسرا، معلقة: "السيڤا الديڤا على الريد كارپت بفستان فرعوني تصميم زهير مراد، الرد كارپت منورة يا ديڤا".

جومنا مراد

اكتفت الفنانة جومانا مراد، بوضع "إيموشن" قلوب حمراء على صور يسرا، عبر إنتسجرام.

عبير صبري

أعربت الفنانة عبير صبري، عن إعجابها بالفستان، بوضع "إيموشن" قلوب.

هنادي مهنا

وصفت الفنانة الشابة هنادي مهنا، يسرا بـ"الأميرة".

كارول سماحة

علقت الفنانة اللبنانية على إطلالة يسرا، ووصفتها بـ"الأيقونة".

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بوسى

وصفت المطرية الشعبية بوسي، يسرا بـ"أيقونة الجمال".

منى زكي

وكتبت الفنانة منى زكي باللغة الإنجليزية: "تبدين حقا مذهلة ورائعة.. نحن نحبك"، موجهة الشكر الستايلست مي جلال، على تنسيقها لإطلالة يسرا، قائلة: "عمل رائع".

هند صبري

علقت الفنانة التونسية هند صبري، على الفستان، بالعديد من "إيموشن" القلوب، تعبيرا منها عن إعجابها بالإطلالة.

زهير مراد

علق مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، على ارتداء يسرا فستان من توقيعه، عبر صورتها المنشورة من حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على حسابها بـ"إنستجرام"، قائلا باللغة الإنجليزية: "مذهلة".

إطلالة يسرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار

لفتت الفنانة يسرا، الأنظار، بإطلالتها المستوحاة من الحضارة الفرعونية، حيث ارتدت فستانًا من مجموعة "زهير مراد" الأخيرة، حيث تميز بألوانه الفرعونية "الأبيض والذهبي"، طويل، مزين بنقوش ذهبية حول الصدر، وتميز بأنه فضفاض، ومزود بأكمام طويلة.

وكان تنسيق الفستان بحيث يظهر الثقافة الفرعونية، سواء في فتحة الصدر والمستوحاة من شعاع الإله "رع"، أو الأكتاف العالية والأكمام المفتوحة التي ميزت أزياء الفراعنة والمستوحاة من أجنحة الإله "حورس"، وكذلك كانت "التنورة"، بثنياتها المميزة معبر عن ثقافة الفراعنة.

أما القلادة التي كانت على شكل "كف ذهبي"، فهي كذلك مثلت الثقافة المصرية، ورغم أن "الكفوف" لا تنتمي بشكل مباشر للعصر الفرعوني وإنما للإسلامي، وتعبر في الثقافة الحالية عن "كف الحسد"، إلا أن بها أكملت يسرا "لوك شرقي" بامتياز عبر عن الثقافة المصرية الخالصة.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

شهدت دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.