الأزياء الرياضية تجتاح مجموعة أزياء براندون ماكسويل لخريف 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في نيويورك، أقام المصمم براندون ماكسويل عرض مجموعته الجديدة لخريف 2020 في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وبالتحديد في قاعة برنارد لثدييات أمريكا الشمالية.

وعلى المدرج، استعرض ماكسويل رؤيته الإبداعية للملابس الرياضية من أمريكانا للرجال والنساء، فتضمنت المجموعة بدلات بنطلون مصنوعة من قماش الكرودوروي، وبنطلونات جلدية في ظلال الكريمي منسقة مع سترات راكبي الدراجات الجلدية ومعاطف الدب الدافئة، وفساتين شيرتدريس المصنوعة من جلد الغزال.

وقد أضافت التفاصيل الدقيقة مثل طيات الصدر المزدوجة والسوستة الفضية بعض الزينة إلى قطع الخياطة الكلاسيكية والقطع اليومية البسيطة، مثل بدلات جمبسوت من الدنيم الداكن، والكنزات الصوفية الضخمة.

وكتب المصمم في ملاحظات العرض أنه خلال عملية التصميم فكر بعمق في قطع خزانة الملابس التي تتم صناعتها لتبقى خالدة ومواكبة للموضة إلى الأبد.

ومن أبرز قطع المجموعة نذكر فستان الهالتر المنحوت بطبعة الكاروهات في ظل البني الغامق، والذي تميز بفتحة جانبية مثيرة وجريئة، إلى جانب فستان لامع بأكمام الكاب والذي أتى بطبعة السلحفاة الجذابة.

وكانت فئة ملابس السهرة الأكثر نجاحا في المجموعة؛ إذ نجح ماكسويل في تقديم نسخته الخاصة من فستان الكوكتيل الأسود القصير والذي بدا رائعا في أساليب مختلفة، فبرز فستان أسود حريري متدفق تميز بأكتاف عارية وحزام خصر ضيق، إلى جانب فساتين أنيقة مزينة بباندانا ذات طابع رياضي، وبرزت أيضا فساتين بصور ظلية غير مربوطة بربطات البو على مستوى العنق.

Advertisements

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد سيطرت على المجموعة قبعات الرأس الصوفية إلى جانب البوتات الجلدية العالية حتى الركبة وحقائب الكروسبودي.

واختتم العرض بتقديم فستان ـ كاب أحمرـ من التول الشفاف الناعم مربوط بربطة بو على مستوى العنق، وسيكون هذا الزي الأحمر جزءا من معرض سيستضيفه المتحف تحت عنوان "The Nature of Color"، والذي سيتم افتتاحه في الـ 4 من مارس، والذي يستكشف دور اللون وقوته في العالم الطبيعي وفي الثقافات الإنسانية.

اكتشفي معنا المزيد من القطع من مجموعة أزياء براندون ماكسويل لخريف 2020، وشاركينا رأيك.