الامارات | هل تعرفون خبز "الغيمة"؟.. صديق حقيقي لتخفيف الوزن

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرفون خبز "الغيمة"؟.. صديق حقيقي لتخفيف الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت من عشاق الخبز والمعجنات وترغب بإنقاص وزنك فهذه مهمة صعبة قليلا، ولكنها غير مستحيلة مع الاعتماد على خبز "Cloud Bread" أوالغيمة الخالي من الدقيق والكربوهيدرات والذي يمكنك تحضيره بنفسك بمكونات بسيطة. ويمكن استبدال الخبز التقليدي بخبز الغيمة" الذي يحتوي على نسبة شبه معدومة من الكربوهيدرات ويخلو من الدقيق. بحسب موقع " دوتشي "فيلا الألماني".

يتكون هذا الخبز الخفيف من 3 مكونات فقط تجعله هشاً ومنتفخاً، والأهم أنه لا يحتوي على الكربوهيدرات، وخالٍ تماماً من الغلوتين، وبالتالي فهو وجبة خفيفة وشهية للأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم. بحسب ما نشره موقع " ديلش".

تشمل مكونات خبز الغيمة على البيض، والجبن الكريمي، ومسحوق الخبز "بيكينغ باودر". ويمكن إضافة العسل إلى الخليط . كما يمكن تزيينه بإضافة القليل من الأعشاب مثل إكليل الجبل "روزماري" أو الكمون والكاري بحسب ما ترغب. ويمكن استخدام الطريقة نفسها لإعداد السندويشات الصحية الصغيرة بجعل الخبزة قاعدة يدهن عليها الجبن أو الزيتون أو تحضيرها كقطع بيتزا صغيرة.