الامارات | بالصور..الوليد مقداد.. طفل "طيور الجنة" يعلن خطوبته ويتصدر "غوغل"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..الوليد مقداد.. طفل "طيور الجنة" يعلن خطوبته ويتصدر "غوغل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدَّرت حفل خطبة الوليد مقداد نجم قناة "طيور الجنة"، وسائل التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في محرك البحث العالمي "غوغل"، حول هوية خطيبة الوليد مقداد الذي كان منذ فترة قصيرة طفلا محببا يغني للأطفال.

ولم يبتعد الشاب الأردني كثيرًا عن عائلته، إذ إن خطيبة الوليد مقداد هي ابنة عمه نور غسان مقداد، وتبلغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنور غسان خطيبة الوليد مقداد من حفل تخرجها في الثانوية العامة، رفقة رجل يبدو أنه والدها.كما تداول المغردون مقطعًا مصورًا من مراسم خطبة الوليد مقداد، ونشره شقيقه المعتصم من داخل الحفل وسط أجواء مبهجة.

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وقال المعتصم بعد خطبة أخيه الوليد مقداد على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»: «لا أتخيل إنك كبرت وخطبت، كنّا صغار وكبرنا».