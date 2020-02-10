إطلالات يولاندا حديد شبابية ومواكبة للموضة

يولندا فوستر أو يولاندا حديد yolanda Hadid والدة عارضتي الأزياء الأكثر شهرة في العالم جيجي وبيلا حديد Gigi & Bella Hadid تتمتع بجمال لافت وقوام ممشوق، حيث هي بدورها كانت أيضًا إحدى أشهر عارضات الأزياء في ثمانينيات القرن الماضي ومازالت إلى اليوم وبالرغم من تقدمها في السن، تتمتع بالجمال والرشاقة والأناقة اللافتة أيضًا، وتتمتع بأسلوب مميز في الموضة، حيث نشاهدها في المشاوير اليومية تعتمد التنسيقات الكاجوال عمومًا، في بناطيل الجينز والقمصان القطنية مع الأحذية الرياضية، وفي السهرات الرسمية تختار التصميمات الفاخرة من فساتين السهرة وغيرها.

يولندا حديد في تنسيق عصري باللون الأسود:

لا بد أنّ بيلا وجيجي حديد قد ورثتا الأسلوب العصري من والدتهما يولندا Yolanda، حيث كثيرًا ما نراها في تنسيقات شبابية عصرية، مثل هذا اللوك الذي اعتمدته في أحد المشاوير الصباحية باللون الأسود، وقد نسقت فيه جينز سكيني مع تيشرت قطنية، ومن فوقهما جاكيت جلد بقصة الـ biker وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد وشنطة يد كبيرة بتصميم مميز.

اطلالة أنيقة في فستان أسود ميدي تألقت بها يولاندا حديد:

اختارت يولاندا حديد Yolanda Hadid اطلالة أنيقة لكن ذات طابع عصري في فستان ميدي باللون الأسود من دايفيد كوما David Koma، ياقته عالية وأكمامه طويلة ولها فتحات ناعمة على الأكتاف، وتنورته مزينة بحلقات معدنية باللون الفضي، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد والبلاستيك.

يولاندا حديد في اطلالة مشرقة باللون الذهبي:

تألقت يولاندا حديد في اطلالة مشرقة وجذابة، وقد اختارت فيها فستان ميدي براقًا باللون الذهبي الميتالك بقصة ضيقة أنيقة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وحقيبة كلاتش مبتكرة وزنيت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

اطلالة راقية في فستان أسود اعتمدتها يولاندا حديد:

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على السجادة الحمراء رصدنا عددًا من الاطلالات المميزة التي تألقت بها يولندا حديد Yolanda Hadid وحدها أو برفقة بناتها، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان سهرة ماكسي باللون الأسود مصنوعً من الأعلى من قماش الشيفون المطرز، تنورته منسدلة مع شق طويل على الساق، وقد أكملت الاطلالة بحذاء كلاسيكي أسود بكعب عالٍ وأقراط ذهبية ناعمة.

اطلالات يولاندا حديد Yolanda Hadid أنيقة ومواكبة للموضة نسقتها في مناسبات مختلفة رسمية وكاجوال، وتألقت بها بأسلوب مميز ولافت

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