القماش السويدي يسيطر على المجموعات التحضيرية لربيع 2020 للمسة من السبعينيات

القماش السويدي ارتبط بالإطلالات البوهيمية في حقبة السبعينيات، ورافق تصاميم أبرز أيقونات موضة النساء مثل الممثلة Jane Birkin والسيّدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية Jacqueline Kennedy. هذا الربيع يعود القماش السويدي إلى واجهة الموضة كعنصر أساسيّ للأسلوب المنمّق. الدليل؟ طرق تنسيقه الأنيقة على منصّات العروض بألوان مختلفة، مثل الإطلالة الكاملة لدى Alberta Ferretti، الفستان الواسع لدى Jil Sander والمعطف الطويل عند Prada.

إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري وترغبين بتجربة ستايل جديد هذا الربيع، فما عليكِ إلّا اختيار التصاميم المصنوعة من القماش السويدي. باللون، بالنقشة وبالشكل الذي تختارينه هذا القماش يطعّم إطلالتكِ بأسلوب شبابي خلال النهار ويناسب لوكاتكِ الليليّة الجذابة والمنمّقة، فيجعلها أنيقة. سنقدّم لكِ بعض النصائح لمساعدتكِ في تنسيقه وإبراز أسلوبكِ العصري والمنمّق، إضافة إلى ذلك، رصدنا لكِ صور بعض النجمات والبلوغرز اللواتي اعتمدن هذه الصيحة والتي يمكنكِ أن تستوحي منهن كيفية اعتماد هذا القماش في إطلالاتكِ.

اعتمدي تصاميم من قماش السويد مطبّعة أو ذات ألوان قوية، إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فاختاري إطلالة موحّدة اللون مصنوعة من قماش السويد باللون البيج. من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر، فالجئي إلى التصاميم التي تتّسم بالمزج بين القماش السويدي وقماش آخر لإطلالاتكِ النهارية والمسائية.



للوك شبابي ومغامر، استوحي من لوك Madelynn Furlong التي اعتمدت سترة من القماش السويدي تتميّز بياقتها الجلدية ومرفقة بشراشيب طويلة. كما ونسّقتها مع توب وتنورة باللون الأسود وانتعلت معهما بوتس بالكعب العالي يصل إلى حدود الركبة. كذلك، لإطلالة كاجوال شيك، اعتمدي إطلالة موحّدة بالقماش السويدي. استوحي من إطلالة Negin Mirsalehi التي نسّقت سروال مع سترة قصيرة بلون البيج. كما أحببنا التنسيق الذي اختارته Priyanka Chopra. استوحي من هذه الإطلالة المنمّقة وانقلي إطلالتكِ إلى مستوى آخر، من خلال تنسيق قميص وتنورة ميدي بهذا القماش بتدرّجات متقاربة.



المشاهير اللواتي اعتمدن القماش السويدي في السبعينيات

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القماش السويدي في المجموعات التحضيرية لربيع 2020

النجمات اللواتي اعتمدن القماش السويدي في إطلالاتهن

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