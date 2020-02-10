3 تصاميم رائجة شكّلت هوس النجمات في الآونة الأخيرة

تتبدّل صيحات الموضة وتختلف بين فترة وأخرى، إذ يتم تسليط الضوء في كل موسم على قطع ملابس وأكسسوارت تُعتبر It Pieces. النجمات، الفاشينيستا وعارضات الأزياء ينجحنَ في تقديم دليل كامل لهذه التصاميم فينقلنَ ستايلهنّ العصري إلى كل امرأة مواكبة للموضة. في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن النجمات سلّطنَ الضوء على 3 قطع ملابس من تصاميم الموسم أو الـIt Pieces، نقلت حتماً إطلالاتهنّ إلى مستوى آخر وعكست أسلوبهنّ الستايلش.

سروال Balmain الجينز

يعكس جينز بالمان الستايل العصري والعملي في الوقت عينه! قصّته المتوازية الوسع من الأعلى حتّى الأسفل ستمنح كل مَن ترتديه راحة مطلقة إضافةً إلى أنها ستنكّه إطلالتها بنفحة ستايلش مميّزة. هذا وخصره العالي سيزيد من فرادة هذا الموديل.

نجمات عدّة لجأن إلى هذا السروال تماماً مثل Céline Dion التي نسّقته مع توب أبيض، بليزر لامعة وستيلتو معدني. Tina Leung نسّقت السروال بالطريقة نفسها تقريباً إلّا أنها انتعلت بوتس أبيض معه. أمّا Shailene Woodley فارتدته مع بلوزه سوداء وانتعلت حذاء ستيلتو شفاف.

سترة Ganni

تتميّز هذه السترة بنقشة الـTie-dye الرائجة جدّاً في موسم ربيع وصيف 2020هذه الطبعة ستعكس أسلوبكِ المرح والخارج عن المألوف إضافةً إلى أنّها ستمنحكِ لوكاً منعشاً مناسباً جدّاً للأجواء الصيفية. سترة Ganni رافقت إطلالات فاشينيستا عدّة مثل Emili Sindlev وLucy Williams، إضافةً إلى أننا رأيناها على شكل سترة من دون أكمام وذلك في إحدى إطلالات Gigi Hadid. لا تتردّدي أنتِ أيضاً في اللجوء إليها للتميّز بلوك ملفت وعصري في الوقت عينه.

جوارب Light Nylon Socks من Prada

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جوارب برادا النايلون تصل إلى حدود ما تحت الركبة وهي مرفقة بالشعار المطبّع عند الجانبين. من الجميل تنسيق هذه الجوارب مع التصاميم القصيرة أكانت فساتين، تنانير، شورتات أو جمبسوت. كما يحلو تنسيقها مع الصنادل، السنيكرز، الستيلتو وغيرها. هذه الصيحة ستعكس ستايلكِ الجريء من دون شكّ، لتميّزكِ عن صديقاتكِ في كل زمان وكل مكان. استوحي من Gigi Hadid وRita Ora وCaroline Daur لمعرفة كيفية تنسيق جوارب Light Nylon Socks من Prada.

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