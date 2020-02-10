البزة الرسمية المؤلّفة من 3 قطع لإطلالة متألّقة هذا الربيع

البزات الرسمية بمختلف أشكالها هي صيحة لا تغيب عن ساحة الموضة، بل أصبح وجودها أساسي في كل موسم. أمّا هذا الربيع فلاحظنا بروز البزّة الرسمية المؤلّفة من 3 قطع، ما يجعلها الخيار الأفضل للوك متألّق. هذه البزّة تتألّف من بليزر، سترة جيليه رسمية وسروال أو شورت أو تنورة. كما وأنّها مستوحاة من تصميم اللباس الرسمي للرجال منذ القدم لتصل هذا الربيع إلى خزانة النساء، وتصبح تصميماً عصرياً ورائجاً.

مهما كان أسلوبكِ في الموضة، يمكنكِ اعتماد البزّة المؤلّفة من 3 قطع. لإطلالة منمّقة، اختاري هذه التصاميم بنفس النقشة والقماش. أمّا للوك عصري أكثر، فيمكنكِ اختيار كل قطعة بلون وطبعة مثلاً. في هذا الإطار رصدنا لكِ البزّة المؤلّفة من 3 قطع في مجموعات ربيع 2020، لتختاري الموديل والتنسيق الذي يناسب أسلوبكِ الخاص في الأزياء. للوك أنيق ومغامر، اختاري بزّة مؤلّفة من شورت برمودا، جيليه وبليزر ذات قصّة واسعة وانتعلي حذاء شبيه بالتصاميم الرجالية مع جوارب تصل إلى حدود الركبة تماماً مثل لوك Max Mara. لإطلالة أكثر مرحاً، استوحي من لوك Chanel الذي يتميّز بتنسيق البليزر المطبّعة بنقشة الخطوط المتعجرفة مع جيليه بنقشة الهاوندستوث وسروال رسمي باللون الأبيض. أمّا لإطلالة رسمية، فالجئي إلى لوك تماماً مثل Burberry.



إضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن النجمات والفاشينيستا لجأن أيضاً إلى تصميم البزّة المؤلّفة من 3 قطع: صرعة نقلت حتماً إطلالاتهن إلى مستوى آخر وعكست أسلوبهنّ الستايلش، لذلك لا تترددي في الاستلهام منهنّ. لإطلالة ذات أسلوب شبابي، استوحي من لوك María Bernad التي نسّقت سروال جلدي باللون الأصفر، قميص وجيليه رسمية بنفس التدرّج مع بليزر مطبّعة بنقشة المربّعات وكمّلت اللوك بقبعة بيريه. أمّا لإطلالة جذابة، فاستلهمي من Bella Hadid التي ارتدت بزّة جلدية واعتمدت الجيليه كتوب. من ناحية أخرى، للوك رسمي، ما عليك سوى الإستلهام من لوك كل من Irina Shayk ونجود الرميحي وJennifer Lopez اللواتي ارتدين البزّة المؤلّفة من 3 قطع متناسقة بالقماش واللون. أخيراً، تمتّعي بلوك جريء، واستوحي من Zendaya التي نسّقت جيليه وبليزر بنفس النقشة مع قميص وسروال رسمي، كما وكمّلت اللوك بربطة عنق مزيّنة بالحبيبات البرّاقة وانتعلت ستيليتو.

صور البزة الرسمية المؤلّفة من 3 قطع في مجموعات ربيع 2020

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بزة رسمية تصاميم ربيع 2020

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