3 خلطات مذهلة من الغليسرين لترطيب اليد والقدم

القاهرة – لايف ستايل أطلقت علامة فندي Fendi مجموعة ساعات جديدة حملت اسم Run Away. وتتميّز المجموعة بتصاميمها الشبابية والعصرية، المصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، وبلوحة ألوان متنوّعة تليق بمختلف الإطلالات. الأناقة والحداثة تتألقان في ساعات Run Away، حيث تتجلى هذه المجموعة المتميزة في إطلالة مفعمة بالأناقة والحداثة لتكشف عن الجانب المشرق والحيوي لشعار شركة Fendi الأيقوني، وهو ما يُعرف باسم F en Folie من إبداع المصمّم Karl Lagerfeld. قد يهمك أيضًا : ساعات رجالية لا غنًى عنها هذا لموسم خريف2019 بعض أخطاء يقع فيها الرجل عند شراء الساعات

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