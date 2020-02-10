"أكلة ولا ورد".. أنسب هدية لحبيبك في "الفلانتين" حسب برجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع قُرب عيد الحب، يبحث كثيرون عن الهدية المناسبة لتقديمها لشريك الحياة، لكن البعض يقع في حيرة عند اختيارها خوفًا من ألا تكون مناسبة للحبيب.

ولكي نُسهل عليك الأمر، فتشير خبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، في تصريحها لـ"الخليج 365"، إلى بعض أنواع الهدايا المناسبة لشخصية الحبيب التي تُسهل عليك الاختيار.

- برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):

مواليد هذا البرج عقلانيون جدًا، ولا يميلون إلى الرومانسية وأعياد الحب، لذلك أنسب الهدايا في هذا اليوم: رائحة أو ساعة.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

يتسم "الدلو" بأنه مفكر جيد وحساس يميل إلى التفكير والإبداع، وخلق الأجواء الرومانسية لذلك.

ويجب اختيار هدية تناسب شخصيتهم، مثل: قصيدة شعر رومانسية أو كتاب لأديب كبير أو نوت لتدوين الذكريات بينهم.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

برج الحب والرومانسية كما يطلق عليه البعض، يعيش قصة حب دائمًا، ويتسم مواليده بطيبة القلب يعشقون الورد، لذا أفضل هدية تناسبهم وتسعدهم كثيرا هو "بوكيه ورد".

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

من الأبراج النارية الكريمة جدًا، التي تميل إلى التنزه والتجديد في الهدايا؛ لذا اجعلوا هديتهم خروجة لقضاء سهرة ممتعة في أجواء رومانسية على النيل.

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- برج الثور(20 إبريل- 20 مايو):

يتسم مواليده بعشقهم لـ"البرنداتط وللهدايا الثمينة ذات قيمة، لذلك أفضل هدية تناسبهم مثل: المجوهرات، ساعة براند.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

من أكثر الأبراج التي تحب أسرتها، يعشقون التجمع العائلي، لذلك اختاروا لهم هدايا مشتركة بينه وبين أسرته، مثل: عزومة على وجبة غذاء هو وأسرته.

- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

يفرحون بأقل شيء، ولا يهتمون بقيمة ونوعية الهدية فيسعدون بمجرد التفكير فيهم لإعطائهم الهدية، لكن أكثر ما يهتموا به، لفة تغليف الهدية والمفاجآت عند إعطائهم الهدايا.

-برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

مواليد هذا البرج عقلانيون لا يميلون إلى العاطفة، وبالتالي لا يحبذون الهدايا باهظة الثمن، لذا تناسبهم هدايا مثل: هاتف محمول، نظارة شمس.

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

يتميز بأنه برج الكرم والكبرياء، فمواليده يعشقون الهدايا التي تسعدهم، لذا عند التفكير في اختيار الهدية لـ"الأسد" لا يشترط أن تكون مكلفة، مثل: تيشرت، برفيوم، ساعة أنيقة.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

برج وسطي، كل شيء وأقل شيء يسعده، لا يشترط أن تكون الهدية باهظة الثمن، يعشق رائحة البرفيوم، لذلك أنسب الهدايا لهم: "برفيوم، وورد".

- برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

من الأبراج الرومانسية التي تحب أن تعيش دائما في قصة حب، تعشق الهدايا جدا وتهتم بها في علاقتها مع شريك حياتها، وتتأثر كثيرا في حالة نسيان شريك حياتها لمعايدتها أو تقديم هدية في يوم الحب، لذا اختارو لهم هدايا مثل: بوكيه ورد أو ساعة.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

برج طيب القلب يحب الكثيرون، يعشق الورود ويميل إلى الهدايا الثمينة، لذا اختاروا هدايا لهم أنيقة مثل: خاتم ذهب، شنطة براند، عطر ماركة عالية.