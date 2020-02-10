محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: فاز خواكين فينيكس Joaquin Phoenix، بطل فيلم الجوكر، بجائزة أوسكار أفضل ممثل، وخاض فينيكس رحلة لخسارة 22 كيلوجرامًا في وقت قياسي حتى يتمكن من لعب الدور الذي قاده للفوز بالجائزة الأبرز في العالم.. للمزيد اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بأوسكار2020.. هكذا خسر بطل فيلم الجوكر 22 كيلو من وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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