6 عادات خاطئة نفعلها لموجة البرد.. منها مشروب ساخن قبل الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

موجة برد وصقيع قطبية قاسية تشهدها عدة دول عربية وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة، كان السبب وراءها عاصفة ثلجية عُرفت بـ"كريم".

مصر كان من يبن البلدان التي شهدت موجة البرد الشديد، إذ تنخفض درجات الحرارة حتى تصل في بعض المناطق إلى تحت الصفر في سانت كارتين، بين سجّلت في القاهرة اليوم 16 درجة للعظمى و10 للصغرى.

وهناك بعض العادات السيئة التي يمارسها عدد من المصريين خلال موجة البرد تؤثر على الصحة وتصيبنا بنزلات البرد والإصابة بالأمراض، وهي كالتالي وفقًا لما ذكر موقع "Brightside".

1- استخدام قطرات الأنف قبل الخروج:

الجو البارد يجعل الممرات الأنفية ضيقة، واستخدام قطرات الأنف عند الخروج يؤدي إلى عدم قدرة الأغشية المخاطية على الحماية من الهواء البارد الذي يتم استنشاقه، لذلك يفضل استخدام المناديل الورقية عند التواجد في الأماكن الباردة.

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2- التنفس عن طريق الفم عند التواجد خارج المنزل:

عند التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية، ولتجنب ذلك يجب التنفس من الأنف ببطء.

3- تغطية الأنف والفم بإسكارف:

في الطقس البارد يمكن أن يتحول بخار الماء الذي نتنفسه عند الزفير إلى ثلج، وعند وقوعه على الإسكارف ومرور الهواء البارد بعد ذلك يصبح أكثر برودة، ما يتسبب في الإصابة بالذبحة الصدرية والتهاب الشعب الهوائية وتهيج الجلد.

4-الذهاب إلى المنزل أثناء المطر:

من الأفضل الجلوس في مكان دافئ لبضع دقائق لتسخين أنفاسك ثم متابعة طريقك، لذلك لاتتسرع أثنانء المطر بالذهاب إلى المنزل.

5- ارتداء الملابس الضيقة والأحذية:

ارتداء الملابس الضيقة والأحذية تؤدي إلى الشعور بالبرودة، لذلك يجب اختيار الملابس والأحذية الأقل إحكامًا، ما يساعد على دخول الهواء بين طبقات الجسم والحفاظ على تدفئة الجسم.

6- تناول مشروب ساخن قبل الخروج بـ 30 دقيقة:

الشاي الساخن يزيد من الدورة الدموية، ويحسن آليات الدفاع في الجسم، ولكنه أيضا يجعل الأوعية الدموية تتوسع، ما يعني أنه عند خروج الشخص في البرودة يفقد قدرًا كبيرًا من حرارة الجسم بشكل أسرع، لذلك من الأفضل شرب الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.