50 صورة لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء لأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألق العديد من النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2020، بفساتين برّاقة تخطف الأنظار وتسرق عدسات الكاميرات.

وانطلت الدورة الـ92 لحفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مسرح "دولبي" في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

في الألبوم المرفق بالأعلى، نستعرض 50 صورة من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء للأوسكار.

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