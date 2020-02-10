أبرز أكسسوارات الشعر لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 07:44 مساءً - تحتل أكسسوارات الشعر هذا الشتاء، حيزاً كبيراً في اتجاهات الجمال، فهي موضة شعر رائجة جداً تضفي على تسريحة الشعر لمسة في غاية الجمال. وهي تأتي بأشكال وألوان متعددة لترضي أذواق النساء كافة، وهي ذات ألوان زاهية، مزينة باللؤلؤ والكريستال، منقوشة ومعقودة وضخمة أحياناً...

وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من أجدد أكسسوارات الشعر العصرية موضة شتاء 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



البندانا المعقود المرصع باللؤلؤ

البندانا أو رباط مقدم الرأس، المعقود والمرصع بحبات اللؤلؤ الناعمة، هو أحد أكسسوارات الشعر العصرية الرائجة جداً والمنتشرة بين النساء بشكل كبير، والتي تمكّن المرأة من لمّ جوانب الشعر الأمامية لتحصل على تسريحة شعر عملية ومريحة. وهو متوافر بألوان كثيرة مثل الأخضر الفاتح والأسود، الأرجواني، الخوخي والبيج...

أجدد أكسسوارات الشعر



ربطات الشعر الملونة

إن كنت تميلين الى اعتماد تسريحات الشعر المرفوعة التي تتطلب استعمال ربطات الشعر، فإن موضة ربطات الشعر الملونة ستكون اختياراً رائعاً بالنسبة إليك. بحيث تزين شعرك بأفضل طريقة وتضفي على تسريحتك لمسة حيوية مميزة. وتتوافر هذه الربطات بألوان متعددة كالزهري والأرجواني الفاتح والبيج، كما تأتي مزينة بحبة كبيرة من اللؤلؤ.

أجدد ربطات الشعر



مشابك الشعر المرصعة

بالنسبة الى كثيرات من النساء، تشكل دبابيس الشعر جزءاً من مظهرهن اليومي، كونها تضفي لمسة من السحر والجمال على تسريحة الشعر التي يعتمدنها. ومؤخراً، تم إطلاق مجموعة من مشابك الشعر الفاخرة التي تعد من أجدد صيحات الشعر، والتي يبدو أنها ستلاقي رواجاً كبيراً بين النساء. ونظراً الى جمالها وأناقتها، يمكنك استخدامها في إطلالاتك المسائية أيضاً وليس اليومية فقط. وتأتي هذه المشابك مرصعة بالكريستال والجواهر لتزين تسريحتك بطريقة فائقة الجمال والأنوثة.

مشابك شعر بأشكال مختلفة



أغطية الرأس المعدنية

إن أغطية الرأس المعدنية هي أحد أبرز اتجاهات الشعر لخريف وشتاء 2019 – 2020، فهي احتلت مساحة كبيرة على مدرجات أسابيع الموضة لهذا الموسم. تأتي أكسسوارات الشعر هذه بحجم كبير لتغطي إما كامل الشعر، أو الجهة الأمامية للشعر، وهي تصلح للمناسبات الكبرى وليس للأيام العادية، فتزين إطلالة المرأة وتضفي عليها الفخامة والجمال. وهي تلائم كثيراً تسريحات الشعر المشدودة الى الخلف.

أكسسوارات شعر ضخمة

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