ما هو أفضل أنواع الكونسيلر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 07:44 مساءً - سواء كنت ترغبين في استخدام أنواع الكونسيلر التي توفر لك تغطية خفيفة وطبيعية، أو تلك التي التي تؤمن لك تغطية عالية تمتد لساعات طويلة، سنعرفك في هذا المقال الى مجموعة من أفضل أنواع الكونسيلر التي تلبي طموحاتك في ما يتعلق بإخفاء العيوب والشوائب في محيط العين، لتحصلي في النهاية على مظهر مشرق ومتوهج، ومكياج عيون مثالي يدوم طويلاً.

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Yves Saint Laurent All Hours Concealer

Yves Saint Laurent All Hours Concealer



يوفر هذا الكونسيلر من إيف سان لوران، تغطية كاملة للشوائب في منطقة العين لمدة تصل الى 16 ساعة. وهو يملك قدرة كبيرة على إخفاء الهالات السوداء والانتفاخات وكل الشوائب التي تعاني منها المرأة في محيط العين. وبفضل تركيبته الكريمية خفيفة الوزن، يترك هذا الكونسيلر لمسة نهائية مخملية غير لامعة، ومقاومة للرطوبة والتعرق، علماً أنه ملائم لجميع أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحساسة.



Tom Ford Emotionproof Concealer

Tom Ford Emotionproof Concealer



يؤمن لك هذا الكونسيلر من توم فورد، تغطية كاملة ومقاومة للرطوبة والتعرق والماء لكامل الشوائب، لا سيما الهالات السوداء والعيوب الملحوظة التي تعاني منها منطقة العين، مع الحفاظ على مظهر طبيعي مشرق ومتوهج لساعات طويلة، شرط اختيار درجة لون تتناغم ولون بشرتك.

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Dior Diorskin Forever Undercover Concealer

Dior Diorskin Forever Undercover Concealer



لقد صُمم هذا الكونسيلر نتيجة مجموعة خبرات طويلة أجرتها دار ديور على أنواع البشرة وكيفية إخفاء العيوب بشكل تام في محيط العين. وهو يتميز بتركيبته المقاومة للماء التي تستمر لمدة ثماني ساعات وأكثر، لتوفر لك مظهراً مشرقاً لا تشوبه شائبة. إذ إنه يعمل عل إخفاء كافة العيوب الموجودة في منطقة العين، بما فيها الخطوط الوردية الصغيرة تحت العين، الهالات السوداء والانتفاخات...



Marc Jacobs Beauty Accomplice Concealer & Touch-Up Stick

Marc Jacobs Beauty Accomplice Concealer & Touch-Up Stick



إنه أحد أنواع الكونسيلر التي تواكب أسلوب حياة المرأة الحالي والمزدحم جداً بالمسؤوليات، حيث بدقائق قليلة يعمل على إخفاء العيوب الموجودة في محيط العين،لا سيما تلك الناتجة عن السهر والجهد والتقدم في السن، من بينها: المسامات الواسعة، الخطوط الدقيقة، الهالات السوداء، ولون البشرة غير المتساوي. إضافة الى أنه يوفر لك بشرة ناعمة وندية لساعات طويلة.



Charlotte Tilbury The Retoucher

Charlotte Tilbury The Retoucher



إنه مثالي لذوات البشرة السمراء والداكنة، وهو يمتزج مع بشرتك بسلاسة، ليعمل على إخفاء العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمنحك مظهراً طبيعياً خالياً من الشوائب. يضفي هذا الكونسيلر على وجهك لمسة متوهجة، من خلال مد منطقة العين بالترطيب اللازم، ولك بفضل احتوائه على الشاي الأسود الغني بالفيتامينات المفيدة لبشرة محيط العين.

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