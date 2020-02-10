ماسك الزبادي لترطيب بشرة المراهقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 07:44 مساءً - بشرة الصبايا المراهقات، كثيراً ما تتعرض للجفاف، خاصة مع فترات الدراسة وكثرة التعرض للشمس والأتربة، وبالتالي تحتاج إلى ترطيب فعال؛ للحفاظ على حيوية البشرة. واليوم اخترنا لكِ الزبادي؛ ليكون مكونكِ الأساسي للماسكات الطبيعية، والتي تحتوي على الكالسيوم والمعادن التي تمنحكِ وجهاً مشرقاً، والبروتينات المغذية للبشرة.



ماسك الشوفان والزبادي والعسل

ماسك الشوفان والزبادي والعسل



المكونات:

- نصف كوب حليب.

- ملعقة صغيرة شوفان.

- ملعقة صغيرة عسل أبيض.

- ملعقة صغيرة زيت زيتون.



طريقة تحضير الماسك:

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الخليط فوق بشرة الوجه.

يفضل ترك الخليط لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعياً لتنظيف البشرة باستمرار.

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ماسك الزبادي والملح

ماسك الزبادي والملح



المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة صغيرة ملح البحر



طريقة تحضير الماسك:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتك.

بعد مرور حوالي نصف ساعة، افركي بشرتك بلطف لتنظيف الوجه، ثم اشطفي بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعياً، فملح البحر منظف قوي وفعال لبشرتك بينما العسل والزبادي ملطف ومنعم، ويمنع أن تصيب بشرتك أي نوع من الحساسية.

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ماسك زيت السمسم والزبادي

ماسك زيت السمسم والزبادي



المكونات:

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من زيت السمسم



طريقة تحضير الماسك:

اخلطي زيت السمسم مع الزبادي، ووزعيه على بشرتك.

اتركي الخليط حتى ينشف على وجهك، ومن ثم اشطفي وجهك بالماء.

يمنحك الماسك ترطيباً وتغذية مباشرة لبشرتك الحساسة، ويمكنك تجربته مرة أسبوعياً.

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