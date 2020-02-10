أجمل موديلات الأظافر ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 07:44 مساءً - لـ يوم الحب مكانة خاصة في قلب غالبية النساء، لذلك يطمحن خلاله الى الظهور بإطلالة جذابة تلفت أنظار الشريك، وتكون متكاملة من النواحي كافة، بما فيها الأظافر. بالتالي، نرصد لك في هذا المقال، أجمل موديلات الأظافر التي ستضفي على إطلالتك لمسة أنثوية جذابة وتمنح أظافرك مظهراً رائعاً، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مزيج الوردي والأبيض

مزيج الوردي والأبيض



يمكنك في عيد الحب اعتماد العديد من ألوان المناكير، فهو لا يقتصر على الأحمر فقط، لذلك سيشكل موديل الأظافر الذي يمزج بين الوردي والأبيض أحد الخيارات الرائعة لهذه المناسبة، وهو مثالي لمحبات النعومة والبساطة. ضعي في البداية، طبقتين من المناكير الوردي، وانتظري الى أن يجف قليلاً، بعدها ارسمي خطاً عامودياً عريضاً في منتصف الظفر باستخدام المناكيرالأبيض.

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المناكير الأومبري

المناكير الأومبري



يحتل الأومبري عرش الموضة وصيحات والجمال في الوقت الراهن، لذلك سيكون خياراً رائعاً لعيد الحب، فهو سيضفي على أظافرك مظهراً عصرياً جذاباً جداً. بإمكانك اختيار المناكير الأومبري بتدرجات اللون الزهري. ولإضفاء لمسة مميزة على أظافرك، ضعي فوق المناكير الأومبري طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



مزيج الزهري والأحمر

مزيج الزهري والأحمر



قد يبدو الأحمر والزهري لونين متناقضين جداً في عالم الموضة، إلا أنهما يشكلان معاً لوحة فنية رائعة على أظافرك في عيد الحب، فمن خلالهما بالإمكان الحصول على رسمة أظافر عصرية جداً ولافتة. اتركي قاعدة الأظافرمن دون مناكير، وطبقي المناكير الزهري على بقية الظفر. وحين تجف أظافرك، طبقي نصف خط أفقي في وسط كل ظفرعلى حدة.

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الأظافر البراقة المزينة بالقلوب الحمراء الصغيرة

الأظافر البراقة المزينة بالقلوب الحمراء الصغيرة



ترغب نساء كثيرات في عدم التخلي عن اللون الأحمر في عيد الحب، لا سيما أنه الرمز الأساسي لهذه المناسبة الرومانسية. بالتالي، تعد الأظافر البراقة المزينة بالقلوب الحمراء الصغيرة أفضل خيار للاحتفال بيوم الحب والحصول على إطلالة أنثوية رائعة. طبقي في البداية المناكير الشفاف الغليتر على كامل الأظافر، من ثم ارسمي بالمناكير الأحمر قلباً صغيراً في منتصف كل ظفر على حدة.



المناكير الفرنسي بالشكل المعاكس

المناكير الفرنسي بالشكل المعاكس



يعد المناكير الفرنسي بالشكل المعاكس وبالألوان الحيوية، من أحدث صيحات الأظافر، فبعيداً عن المناكير الأسود والأبيض، أوالبيج والأبيض، اعتمدي لعيد الحب ألوان المناكير الحيوية البراقة بأسلوب المناكير الفرنسي بالشكل المعاكس. ولإضفاء التميز على أظافرك، ارسمي خطاً نصف دائري في وسط الظفر باستخدام المناكير الزهري.

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