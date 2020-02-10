أفضل عطر للشعر ثابت في فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 07:44 مساءً - عندما تعطّرين شعرك، تبقى هالة العطر تحيطك في كل الأوقات. فما بالك إذا كانت تركيبة عطر الشعر مؤلفة من مكوّنات دافئة وحسيّة؟

في ما يأتي بعض عطور الشعر التي قدّمتها العلامات التجارية بتركيبات غنيّة تناسب فصل الشتاء وأجوائه الباردة، وتحيطك بهالة من الدفء تحتاجين إليها.

تابعي المزيد: تألقي بأفضل العطور في شتاء 2020



Narciso Rodriguez Rose Musk Hair Mist

Narciso Rodriguez Rose Musk Hair Mist



برائحة شرقية مميّزة، يتألف عطر الشعر هذا من نارسيسو رودريغيز من الورد المسك، مع تركيبة غنيّة تترك الشعر ناعماً ولامعاً.



Jo Malone Velvet Rose&Oud Hair Mist

Jo Malone Velvet Rose&Oud Hair Mist



يحمل رائحة العطر الأساسية إنما بدرجة خفيفة، يناسب مختلف أنواع الشعر حتى الشعر الملوّن. غنيّ بزيت الأركان والفيتامينين B وE بالإضافة إلى مكوّنات غنيّة أخرى تغذي الشعر وتعطّره في الوقت نفسه.



Thameen London Carved Oud Hair Mist

Thameen London Carved Oud Hair Mist



أطلقت علامة تامين البريطانية هذا العطر بتركيبة غنيّة بالكيراتين المقوّي للشعر والبروتينات المغذية، بالإضافة إلى زيت الأركان المغربي، ومكوّن Honeyquat المصنوع من العسل والذي يعمل كمرطّب طبيعي للشعر.

Advertisements



CHANEL Coco Noir Hair Mist

CHANEL Coco Noir Hair Mist



يأتي هذا المستحضر ليمنح شعرك رائحة عطر Coco Noir الزكيّة ويبعث منه روائح الجريب فروت والورد ونبتة إبرة الراعي ونغمات التونكا، بمزيج ساحر يناسب برد الشتاء.



Kunooz Alteeb Khamriyat Kunooz

Kunooz Alteeb Khamriyat Kunooz



هو عطر شرقيّ بامتياز. يتألف عطر الشعر هذا من روائح العود والبخور والعنبر والزعفران بمزيج غنيّ ودافئ.



YSL Black Opium Hair Mist

YSL Black Opium Hair Mist



يتميّز عطر الشعر Black Opium من إيف سان لوران بنفحاته الأنثوية التي تحيطك على مدار الساعات. تنبعث منه رائحة القهوة الغنية والفانيليا مع مزيج الزهور البيضاء. فضلاً عن غناه بزيت الأركان الذي يترك شعرك ناعماً كالحرير.



Guerlain Santal Royal Hair Mist

Guerlain Santal Royal Hair Mist



يتألف عطر الشعر Santal Royal Hair Mist من غيرلان بخلاصة خشب الصندل وروائح الجلد والعود التي تدخل في مزيج ساحر مع الروائح الزهرية المتألقة من الورد والياسمين.

تابعي المزيد: عطور منعشة للصبيّة العملية