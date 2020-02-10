فيديو.. رانيا يوسف تروج لبرنامج جديد في المطبخ.. ومتابعون: إمتى وفين؟

"انتظروا برنامج وصفات رانيا".. هكذا روجت الفنانة رانيا يوسف، لبرنامجها الجديد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "رانيا" مقطع فيديو أثناء وقوفها في المطبخ وهي تعد الأكلات المختلفة، وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: "انتظروا برنامج Rania's Recipes، ابتداء من الخميس المقبل، وحلقة كل أسبوع".

وتفاعل الكثيرون مع البرومو الترويجي لبرنامج رانيا يوسف: "بحبك"، "إمتى وفين؟"، "دا بجد؟"، "بالتوفيق يا قمر".

وكانت رانيا يوسف، قدمت قبل ذلك أيضًا برنامج "More About Rania"، الذي طرحته عبر قناتها على يوتيوب، وتحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية، وكانت تنشر أيضًا مقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام.