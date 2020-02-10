فيديو.. صينية تضع طفليها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا

"حب الأم هو ثاني أقوى قوة في العالم".. هكذا وصف الرواد الصينيون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مشهدا لأم تحاول الحفاظ على صغارها من كورونا بقدر ما استطاعت.

فغريزة الأمومة الحائرة بين منع طفليها من الخروج أو التنزه، والخوف عليهما من التقاط الفيروس القاتل، الذي تفشى في بلادهم، جعلها تبتكر حيلة بسيطة للإمساك بالعصا من المنتصف.

وفي مقطع متداول، نقلًا عن "China Nonghua News"، قامت الأم بصناعة أكياس بلاستيكية قوية ملائمة لحجم أبنائها، حيث وضعتهما داخلها، كطريقة لحمايتهما من مخاطر عدوى الفيروس الأكثر انتشارا بين الصينيين حاليًا.

وعلى الرغم من إشادة الكثيرين بتصرف الأم، إلا أن البعض هاجمها لما يمكن أن يتعرض له الطفلين من اختناق.