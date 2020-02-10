الامارات | المصري القديم كان مخلصا لزوجته.. حتى بعد الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري القديم كان مخلصا لزوجته.. حتى بعد الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال آثاريون ومؤرخون إن الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات الإنسانية احتراما وتكريما للمرأة، حيث احتوت برديات مصرية قديمة على الكثير من نصوص وقصائد الحب والغزل.

وكشفت دراسة مصرية عن أن الرسوم والنقوش والمناظر التي تتزين بها مقابر ومعابد الفراعنة، تؤكد على أن المصري القديم كان مخلصا لزوجته وحرص على أن يرسل لها رسائل الحب والغرام حتى بعد موتها.

ووفق الدراسة ، كان الرجل يرسل الرسائل لقبر زوجته، ويعبر في تلك الرسائل عن فقدانه لقلبها الجميل ووجها المبتسم، ويؤكد لها أنها باقية في قلبه، وأن قلبه لن يسكنه أحد سواها.

وقال عالم المصريات، الدكتور منصور النوبي، العميد الأسبق لكليتي الآثار بقنا والأقصر في صعيد مصر، في الدراسة التي صدرت بمناسبة احتفالات العالم بعيد العشاق(عيد الحب)، إن المصري القديم عرف الكثير من مفردات الحب والغزل والعشق للمرأة، وأن بردية " شستر بيتي "، ومجموعة البرديات التي عثر عليها بمقابر منطقة دير المدينة حفظت الكثير من تلك المفردات التي عبًر بها المصري القديم عن مشاعر الحب والعشق قبيل آلاف السنين.

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واحتوت الدراسة ، على بعض نصوص الحب والعشق في مصر القديمة، مثل ذلك النص الذي ورد ببردية شستر بيتي مثلما جاء في قصيدة "العاشقة العذراء" والتي تقول :" لقد أثار حبيبي قلبي بصوته .. وتركني فريسة لقلقي وتلهفي .. إنه يسكن قريبًا من بيت والدتي .. ومع ذلك فلا أعرف كيف أذهب نحوه .. ربما تستطيع أمي أن تتصرف حيال ذلك .. لقد أصبحت لا أعرف كيف ارتدى ملابسي .. ولا أضع المساحيق حول عيني .. ولا أتعطر أبدا بالروائح الذكية ".

وماجاء في قصيدة " إيزيس العاشقة الأولى " والتي تقول :" تعالى نحو بيتك تعالى إلى بيتك .. أنت يا من لا أعداء له .. أيها الشاب الجميل ".

وتؤكد الدراسة أن الملوك والنبلاء وعامة الشعب في مصر القديمة، كانوا يحرصون على التعبير عن مشاعر الحب للزوجة والمحبوبة، بوسائل عدة مثل رسائل العشق والغرام والورود وتقديم الهدايا.

وكشف الدكتور منصور النوبي ، في دراسته، أن الزائر لمقابر ملوك و نبلاء الفراعنة، وكبار العمال في مصر القديمة، يشاهد مناظر الحب بين الزوجين، إذ تجلس الزوجة بجانب زوجها، وتقدم له زهرة اللوتس، ومناظر للزوجين وهما يتبادلان الورود، وأن التماثيل المزدوجة للملوك وهم يجلسون بجانب زوجاتهم، هي أحد الدلائل على قيمة وقدر المرأة في مصر القديمة.