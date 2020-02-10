يسرا بإطلالة فرعونية.. أجمل إطلالات النجمات في حفل أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تسابقت النجمات حول العالم على الفوز بلقب أفضل إطلالة على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

ونجحت بالفعل بعض النجمات في لفت الأنظار إليهن عن طريق اختيار إطلالة مميزة منسقة مع المكياج والشعر، لتناسب الظهور على السجادة الحمراء.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أجمل إطلالات النجمات في حفل الأوسكار 2020

- سكارليت جوهانسون بلوك ساحر:

أطلت النجمة سكارليت جوهانسون بلوك ساحرًا، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020؛ إذ اعتمدت فستانًا طويلًا فضي اللون مائلا للرصاصي الفاتح المعدني.

واتسم الموديل بقصة "كب"، بخامة الساتان الثقيل، وظهر مرصعًا بالسلاسل الفضية المتدلية، مع ذيل طويل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من سُوار متعدد الطبقات، وأقراط متدلية.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، واعتمدت "ماكياج" ناعمًا بدرجات الألوان الترابية.

- ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة:

خطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأحمر، من قماش الباييت اللامع، وتميز التصميم بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة.

واتسم الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة واسعة من الأسفل، بذيل طويل، وإكستنشن من جانب واحد بنفس لون وخامة الفستان.

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واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بدرجات ترابية مع أحمر شفاه ماط باللون الروز، واعتمدت إكسسوارت ماسية مكونة من عقد ناعم، وحلق قصير بتصميم دائري.

- يسرا بإطلالة فرعونية:

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة ملكية، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج الفاتح.

وجاء التصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية، بأكمام طويلة وواسعة بصيحة الكاب، وقصة ضيقة من الأعلى، مزينًا بنقوش باللون الذهبي الباييت، وتنورة واسعة بطيات عند منطقة الخصر، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي "زهير مراد".

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، مع أحمر شفاه باللون الذهبي.

- ناتالي بورتمان:

اعتمدت فستانًا طويلًا بكاب، باللون الأسود، يشبه القفطان المغربي، مزينًا بالكامل بنقوش باللون الذهبي اللامع، بصيحة high neck"، وبجانب تصميم الفستان الأنيق وضعت ناتلي جميع أسماء المخرجات اللاتي تم حرمانهن من الترشح للجائزة عبر تاريخها.

واختارت تصفيفه الشعر القصير المنسدل، مع ماكياجًا بدرجات النيود الناعم.

- رينيه زيلويجر بلوك ناعم:

على الرغم من اعتمادها فستانًا بقصة بسيطة مكررة، إلا أنها نجحت في الظهور بإطلالة ملكية ناعمة خطفت الأنظار.

اختارت رينيه زيلويجر فستانًا طويلًا، باللون الأبيض " one shoulder"، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف، مع مكياج ناعم بدرجات النيود.