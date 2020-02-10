محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
ظهر نجوم هوليود المشاركين في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، بإطلالات جديدة للاحتفال بالفائزين بالجوائز.
وانطلت الدورة الـ92 لحفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مسرح "دولبي" في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وبعد استراحة قصيرة، عاد النجوم مجددًا للاحتفال بإطلالات مختلفة برّاقة وجذّابة، غير التي طلّوا بها في بداية الحفل، إذ تنوعت بين القصات الجريئة والغربية، والأزياء الأنيقة الراقية.
وجاءت أبرزها سكارليت جوهانسون، التي أطلت بفستان طويل بنفس لون الفستان الذي ارتدته سابقًا ولكن بقصة مختلفة، أما كيم كارداشيان فخطفت الأنظار بفستان طويل، مزينًا بالكامل بالكشاكش والشراشيب المتدلية.
ورأينا أيضا كايلي جينر تتألق بفستان باللون الأزرق الداكن من قماش الباييت، مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، أما كيري واشنطن فاعتمدت إطلالة فرعونية، مكونة من كروب توب بأكمام طويلة، واسكيرت "هاى وست"، مزينًا بالكامل بالنقوش والرسومات الفرعونية.
واختارت سلمى حايك فستانًا باييت ميدى، باللون الفيروزي، واعتمدت حليمة عدن عارضة الأزياء الأمريكية من أصول صوماليّة، فستانًا طويلًا بدرجات اللوني البني والبيج الداكن مع غطاء رأس باللون البنى الداكن.
وكالعادة ظهر بيلي بورتر بإطلالة غريبة، إذ ارتدت بانتس باللون الموف الفاتح، مع توب بصيحة الكاب، مرصعًا بالكشاكش والريش الناعم، مع قبعة كبيرة الحجم باللون الموف الغامق، بينما اعتمد رامى مالك توكسيدو باللون الأسود مع قميص وببيونه بنفس اللون.
وفي الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم الإطلالات الجديدة لنجوم هوليود خلال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان والأزياء الفرعونية تخطف الأنظار.. أبرز الإطلالات الجديدة لنجوم الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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