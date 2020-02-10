أسوأ إطلالات النجمات في أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حرصت النجمات حول العالم أثناء حضورهن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، على ارتداء أجمل التصاميم لخطف الأنظار والتألق، إلا أنّ بعض الإطلالات جاءت غير موفقة إما بسبب اعتماد تصاميم غير مناسبة لشكل أجسامهن، أو اختيار صيحات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أسوأ إطلالات النجمات في حفل الأوسكار 2020.

- ساندرا أوه بإطلالة مبالغ فيها:

ظهرت ساندرا بفستان طويل بقصة منفوشة، وجاء الموديل بخامة الباييت اللامع والحبيبات البراقة، بالإضافة لكشاكش عديدة على الأكمام والتنورة، وحذام على شكل فيونكة عند منطقة الخصر، كل ذلك جعل إطلالتها مبالع فيها.

- روني مارا بقصة قديمة:

ارتدت روني مارا أثناء حضورها فستانًا طويلًا بصيحة cut out"، جاء التصميم بقصة قديمة غير لائقة للظهور في حدث كحفل توزيع جوائز الأوسكار، كما أظهر الفستان عيوب جسمها خاصة عند منطقة الخصر.

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- جانيل موناي بإطلالة مزدحمة:

اعتمدت جانيل صيحة المونوركروم، إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الفضي الباييت، مزينًا بالكامل بالترتر والحبيات البراقة، وزينت رأسها بوشاح بنفس لون وخامة الفستان، واعتمدت كلاتش باللون الفضي الباييت، مما جعل إطلالتها تبدو مبالغ فيها وبدا مزدحماً للغاية.

- أوليفيا كولمان بموديل قديم:

اختارت فستانًا طويلًا من المخمل الثقيل، مع كاب طويل باللوني الكحلي والأبيض. جاء قماش الفستان غير مناسب للحدث، وخاصة مع تصميم الموديل القديم، بالإضافة لقصة الأكمام غير الموفقة.

- لوسي بوينتون غير موفق:

لم توفّق لوسي بوينتون في اختيار تصميم يناسب قوامها الرشيق، إذ ارتدت فستانًا تقليديًا منقوشًا ومزينًا بالتول، وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها خاصة عند منطقة الخصر.

- كريستى ويلسون كيرنز:

اعتمدت فستانًا طويلًا من الساتان والتول متعدد الطبقات، لم يكن خامة الفستان مناسبة للظهور على السجادة الحمراء، بالإضافة أن احتواء التصميم على العديد من التفاصيل أبرز عيوب جسمها.

-بيلي إيليش بإطلالة غير موفقة:

اختارت بدلة كبيرة الحجم من دار الأزياء "ديور"، جاءت بقصة وخامة غير لائقة للظهور على السجادة الحمراء، واعتمدت إكسسوارات عديدة جعلت إطلالتها مبالغ فيها.