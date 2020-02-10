اطلالات مُبهرة للنجمات في حفل Vanity Fair بعد الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - مثل العادة تُقام العديد من الحفلات والمناسبات بعد حفل الأوسكار Oscars لكن دائماً ما يكون حفل الـ Vanity Fair هو الأهم والأكثر حضوراً من قبل نجوم العالم، ونرصد في كل سنة على السجادة الحمراء الخاصة به أجمل اطلالات النجمات التي تكون عادة أقل فخامة وأكثر عصرية من اطلالات الأوسكار، وليلة أمس شاهدنا بالفعل اطلالات مُبهرة ومُبتكرة فيها مقدار من الفخامة والعصرية في آن معاً واليك أبرزها بالصور.



تشارليز ثيرون في فستان ذهبي من ديور:

تشارليز ثيرون في فستان مزين بالشراريب من ديور



بعد تألقها في حفل الأوسكار في فستان أسود ناعم عادت الى حفل الـ Vanity Fair بإطلالة أكثر عصرية وبطابع شبابي مميز وكانت عبارة عن فستان ذهبي بقصة الكتف الواحد ومزين بالشراريب البراقة من مجموعة ديور Dior للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020 وقد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة كلاتش من نفس اللون وبدت مشرقة وحيوية.

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جيسيكا البا في فستان من فيرساتشي:

جيسيكا البا متألقة في فستان من فيرساتشي





من الاطلالات المميزة في حفل الـ Vanity Fair كانت اطلالة جيسيكا البا Jessica Alba التي اختارت فستان بتصميم رائع من فيرساتشي Versace من دون أكمام وبقصة ضيقة مصنوع من الترتر البراق باللونين الذهبي والفضي، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش ميتالك واعتمدت تسريحة شعر ريترو مموجة.

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كيم كارداشيان في فستان من الكسندر مكوين:

كيم كارداشيان في فستان من الكسندر مكوين



حضرت كيم كارداشيان Kim Kardashian وقد كانت اطلالتها من الأكثر تميزاً ولاسيما أنها جمعت في اللوك الذي حمل توقيع دار الكسندر مكوين Alexander McQueen بين النمط الأنثوي والنمط الدراماتيكي وكان عبارة عن فستان بقصة الكتف الواحد باللون البيج مزين بالكشكش الناعمة الذي بدا مثل تموجات على التنورة المنسدلة، وقد اعتمدت معه تسريحة الشعر المبلول wet look.



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كايلي جينير في فستان براق من رالف أند روسو:

كايلي جينير في فستان من رالف أند روسو





أعجبتنا أيضاً اطلالة كايلي جينير Kylie Jenner التي تألقت بها في حفل الـ Vanity Fair وكانت عبارة عن فستان براق باللون الفضي الداكن من رالف أند روسو Ralph ‪&‬ Russo من دون أكمام وبقصة ضيقة ناسبت قوام مكايلي، وقد اكتف معه بخاتم ماسي زينت به اللوك.

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روزي هنتيغتون وايتلي في فستان أسود من سانت لوران:

روزي هنتيغتون وايتلي متألقة في فستان أسود من سانت لوران





خطفت روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley الأنظار باطلالتها الراقية والمبتكرة في هذا الفستان الأسود الذي اختارته من دار سانت لوران Saint Laurent، بقصته الدراماتيكية الاوف شولدرز من الأعل، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من المخمل الأشود واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ناعمة.





اطلالات رائعة للنجمات رصدناها في حفل الـ Vanity Fair الذي تلى حفل الأوسكار 2020، تميّزت بالأناقة والعصرية، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر أناقة برأيك.

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