إطلالات نجمات أوسكار 2020 ومن احتللن المرتبة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - تنافست النجمات على سجادة مسرح "دولبي" الحمراء في هوليوود بإطلالات مميزة خاصة بحفل أوسكار 2020 بنسخته الـ 92 الذي انتهى منذ قليل.

وفي الوقت الذي احتلت بعض النجمات المراتب الأولى لناحية الأناقة، فشلت أخريات بخياراتهن.

وفي هذا السياق جمعنا لكم أبرز إطلالات حفل أوسكار 2020.



رينيه زيلويغر بإطلالة من أرماني:

Renée Zellweger بإطلالة من Armani Privé



تألقت النجمة رينيه زيلويغر Renée Zellweger التي حازت على جائزة أفضل ممثلة بحفل الأوسكار بفستان بكتف واحدة من Armani Privé باللون الأوف وايت.

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ساندرا أو بإطلالة من إيلي صعب:

Sandra Oh بإطلالة من Elie Saab



اختارت النجمة ساندرا أو Sandra Oh المصمم اللبناني ايلي صعب لتتألق بفستان مميز باللون الذهبي على السجادة الحمراء.

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ناتالي بورتمان بإطلالة من ديور:

Natalie Portman بإطلالة من Dior



إطلالة أنيقة وملفتة ظهرت بها النجمة ناتالي بورتمان Natalie Portman على السجادة الحمراء من ديور، عبارة عن فستان باللون الأسود مطرز باللون الذهبي، كما ارتدت فوقه معطف باللون الأسود.

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سلمى حايك بإطلالة من غوتشي:

Salma Hayek بإطلالة من Gucci



وصلت النجمة اللبنانية الأصل سلمى حايك بفستان باللون الأبيض من Gucci، لم يكن يتناسب كثيراً مع جسدها، مما أظهرها بشكل أقل من المعتاد.

شاهدوا إطلالات النجمات في حفل أوسكار 2020 بدورته الـ92، من برأيكم كانت الأجمل واحتلت المرتبة الأولى؟

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